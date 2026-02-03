Culiacán. - En el marco del inicio del operativo de seguridad en Mazatlán con motivo de los próximos festejos del carnaval, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confió que con la captura de Jesús Emir “N”, alias “El Radio 13”, en breve caerán el resto de los atacantes de los dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

Dio a conocer que tuvo una comunicación con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, relativa a la reciente detención de esta persona, presuntamente relacionada con el atentado del líder estatal y la diputada local, Sergio Torres Félix y Elizabet Montoya Ojeda.

Lee también Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Señaló que esta captura de Jesús Emir, conocido como “El Compa Güero” y/o “Radio 13”, se derivó de las investigaciones conjuntas que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado y la Federación, por lo que espera que pronto se tengan más resultados, en el esclarecimiento del ataque a los dos políticos.

Rocha moya no adelantó mayores datos sobre las indagaciones que se llevan a cabo en el estado, con relación a este ataque que tuvo lugar el pasado 28 de enero, sobre la avenida Niños Héroes, en el centro de la capital del estado, muy cerca de las oficinas del Partido Movimiento Ciudadano.

Se conoció que Elizabeth Montoya Ojeda, diputada local de Movimiento Ciudadano que sufrió una lesión en un ojo durante el ataque a balazos y estuvo internada en una clínica privada de la capital del estado, ya fue dada de alta por los médicos, para que continúe con su recuperación en su casa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL