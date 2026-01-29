El colectivo Luz y Justicia en el municipio de Juventino Rosas localizó los cuerpos de tres mujeres, además de restos humanos durante una acción de búsqueda en la comunidad La Tinaja de este municipio.

El hallazgo lo dio a conocer la noche de este miércoles 28 de enero en sus redes sociales, con descripciones de prendas de vestir y accesorios de las víctimas.

Una mujer tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda "Ohana" y las iniciales ALM, así como la imagen de una mandala en la parte trasera. Una sudadera negra aterciopelada con gorro y la letra C, una pulsera color rosa con distintas figuras y brasier negro Ada Linguery.

En relación a otra femenina mencionó que tiene braquets, tenis Adidas color negro con franjas blancas, camisa negra con franja blanca en la manga, pantalón de mezclilla en color indeterminado.

En la tercera femenina, describió un pantalón tipo pants marca Under Armour color negro, calcetín blanco, bóxer también negro y brasier talla 38 color negro.

En cuanto a los restos encontrados detalló que son fragmentos de cráneo, húmero, peroné, tibia; además de las prendas de vestir consistentes en un pants negro con la etiqueta Aeropostale y unos tenis blancos talla 25 de la marca New Balance.

En su página colocó fotografías de prendas de vestir y calzado.

En relación a los hallazgos del colectivo, mencionó que para cualquier información se acuda a la Fiscalía General del Estado, y citó la Carpeta de Investigación número 10442/2026.

