Juventino Rosas. - Colectivos de búsqueda y elementos investigadores encontraron restos humanos de al menos 13 personas dentro de dos pozos en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Morales a Tavera, en el municipio de Juventino Rosas.

Este hallazgo se suma a los hechos con múltiples personas privadas de la vida registrados en enero de 2026 en los municipios de Irapuato, Salamanca, Cortazar y Villagrán.

El lunes pasado buscadoras de personas desaparecidas y especialistas de la fiscalía comenzaron acciones en la zona rural de Juventino Rosas, y lograron la ubicación de cuerpos y restos humanos.

La Fiscalía General del Estado informó que los indicios localizados fueron debidamente embalados y trasladados a los laboratorios forenses, y la zona de investigación fue asegurada.

De acuerdo a datos preliminares de participantes, entre los cuerpos exhumados hay hombres y mujeres, además los restos podrían corresponder a cinco personas más.

Masacre en San Miguel de Allende

Un ataque armado dejó tres personas sin vida y una más herida en la colonia Allende del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado informó que los fallecidos son Job Said “N”, un adolescente y otro hombre que se encuentra en calidad de no identificado.

De acuerdo a investigaciones previas, hombres agredieron a las víctimas la tarde del 20 de enero de 2026 en una propiedad de la calle Santa Fe.

Vecinos llamaron al Sistema de Emergencias 911 al escuchar múltiples disparos de arma de fuego.

Elementos de Seguridad Municipal detuvieron a un hombre que iba a bordo de una motocicleta y que presuntamente está relacionado con la masacre.

Agentes de Investigación Criminal procesaron la escena y recopilaron diversos elementos balísticos.

