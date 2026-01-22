Culiacán.— Luego de la desaparición de la influencer de TikTok Nicole Pardo Molina, La Nicholette, este miércoles fuerzas federales desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a la joven de 20 años, quien fue privada de la libertad por sujetos armados la tarde del martes, en Culiacán.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer en la Mesa de Seguridad del Estado que tras el levantamiento de la joven tiktoker, el personal militar que acudió a verificar los hechos montó un operativo tanto de búsqueda de la joven como de rastreo de los presuntos responsables de su privación ilegal de la libertad.

Además, por su desaparición, la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda del Protocolo Alba de la joven Nicole, de 20 años, conocida en las redes sociales como la tiktoker La Nicholette, quien tiene una estatura de un metro 62 centímetros, de complexión regular y cabello largo lacio de color castaño y tez clara.

Según el reporte de búsqueda emitido, la joven viste un pantalón negro, blusa color morado y huaraches de color negro; tiene los ojos grandes, de color café claros y ceja delgada, fue vista por última vez la tarde del martes pasado, cerca de una plaza comercial de la calle Esteban, en el fraccionamiento de la Isla Musala.

En un video divulgado en las redes sociales, el cual fue captado desde el vehículo que conducía Nicole Pardo, se puede apreciar cuando los ocupantes de otra unidad motriz de color blanco la interceptan sobre la calle Esteban, mientras ella descendía de su auto.

Al observar que los jóvenes van armados, la joven intenta volver a subirse a su vehículo, pero uno de ellos desciende de la unidad con la cara cubierta y la amenaza e intenta subirla a la fuerza. Nicole Pardo pone resistencia, por lo que un segundo joven de playera negra desciende y entre ambos la empujan para subirla y huir del lugar.

Se conoce que la joven, quien radica en Estados Unidos pero viaja continuamente a Culiacán para visitar familias y verificar uno de sus negocios que tiene en una de las plazas comerciales de la Isla Musala, es conocida en la plataforma de TikTok por los contenidos que divulga.

Investigan muerte de joven

En tanto, autoridades del estado investigan la muerte del joven estudiante universitario Fernando Alan, y las lesiones que sufrió su novia, Rosa Guadalupe, la tarde del pasado martes 13 de enero en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, donde presuntamente quedaron en medio de un enfrentamiento entre civiles y personal del Ejército.

Ese día, sobre la avenida Álvaro Obregón, un grupo armado y militares se enfrentaron a balazos, una pareja que viajaba en un vehículo fue alcanzada por los disparos, por lo que el conductor de la unidad —el joven estudiante— perdió la vida y su acompañante —su novia Rosa— tuvo que ser trasladada a un hospital.

Al respecto, la familia de Fernando Alan exige que se castigue a los responsables y se clarifiquen los hechos en los que el joven perdió la vida.