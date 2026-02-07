Irapuato, Gto. El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor (Morena), presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, reportó que un negocio de su propiedad fue atacado y en el hecho un familiar resultó lesionado, en la colonia Che Guevara del municipio de Irapuato, Guanajuato.

El legislador expresó que le duele profundamente tanto por el impacto personal y porque refleja una realidad que todos los días viven muchas familias de Irapuato y de todo el estado: “El miedo, la incertidumbre y la impotencia ante la violencia”.

El legislador comunicó que el suceso ocurrió la mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, horas después de que, en el vecino municipio de Salamanca, un comando privó de la libertad a Gerardo Arredondo Hernández, excandidato del PAN a la Presidencia Municipal de Salamanca, tras irrumpir en su negocio.

En sus redes sociales comentó que este 6 de febrero de 2026 “ha sido un día profundamente difícil para mí y para mi familia”.

Ramos Sotomayor señaló que su familiar, lesionado en el evento de violencia, “actualmente recibe atención médica”.

De acuerdo al reporte hecho al sistema 911, en la colonia Che Guevara se registró un ataque a balazos a una pollería, en donde un hombre sufrió heridas por proyectiles de arma de fuego.

