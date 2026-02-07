Más Información

Narcorred de Rivera levantaba rivales

Cárteles expanden sus tentáculos en África

VIDEO Guías de turistas de Tequila destrozan chalecos tras captura del alcalde; se los puso como condición para dar servicio, dicen

Reservan por 5 años detalles de los vagones del Tren Interoceánico

JD Vance, vicepresidente de EU, es abucheado en inauguración de Juegos Olímpicos de Invierno

Sólo 10% de los trabajadores de apps alcanza prestaciones

Irapuato, Gto. El diputado (Morena), presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, reportó que un negocio de su propiedad fue atacado y en el hecho un familiar resultó , en la colonia Che Guevara del municipio de Irapuato, .

El legislador expresó que le duele profundamente tanto por el impacto personal y porque refleja una realidad que todos los días viven muchas familias de y de todo el estado: “El miedo, la incertidumbre y la impotencia ante la violencia”.

El legislador comunicó que el suceso ocurrió la mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, horas después de que, en el vecino municipio de , un comando privó de la libertad a , excandidato del PAN a la Presidencia Municipal de Salamanca, tras irrumpir en su negocio.

En sus redes sociales comentó que este 6 de febrero de 2026 “ha sido un día profundamente difícil para mí y para mi familia”.

Ramos Sotomayor señaló que su familiar, lesionado en el evento de violencia, “actualmente recibe atención médica”.

De acuerdo al reporte hecho al sistema 911, en la colonia Che Guevara se registró un a una pollería, en donde un hombre sufrió heridas por proyectiles de .

