Salamanca, Gto.-El empresario Gerardo Arredondo Hernández, excandidato del PAN a la Presidencia Municipal de Salamanca, fue privado de la libertad en su negocio de materiales para construcción, en la colonia San Francisco de Asís, en el sector sur de esta ciudad.

Hombres armados se lo llevaron del interior del establecimiento este viernes 6 de febrero de 2026, alrededor de las 9:00 de la mañana.

Minutos antes, el constructor había arribado a su negocio en una camioneta cuando varios individuos lo acorralaron y a la fuerza lo sacaron y subieron a un vehículo que arrancaron enseguida.

Lee también: Marilyn Cote nuevamente es vinculada a proceso por usurpación de funciones en Puebla; hay dos nuevas denuncias penales contra la falsa psiquiatra

Empleados del negocio observaron la agresión y pidieron ayuda al Sistema de Emergencias 911, por lo que elementos de Seguridad acudieron al establecimiento, ubicado en la avenida Comunicación Norte.

En un comunicado, la Presidencia Municipal informó que “se ha confirmado que es verídico” el hecho denunciado sobre la presunta privación de la libertad del empresario dedicado al ramo de la construcción.

“Ante la denuncia, de inmediato se desplegó un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, con el objetivo de localizar al ciudadano afectado y esclarecer los hechos”.

Lee también: Descartan ataque directo contra alcalde de Zacualpan, Veracruz; sufrió el robo de su vehículo, asegura Secretario de Gobierno

Indicó que la Fiscalía General del Estado ya se encuentra llevando a cabo las investigaciones para dar con los responsables.

El secuestro del empresario ocurre en el contexto de una ola de personas privadas de la libertad en diversos rumbos de Salamanca, que de enero de 2026 a la fecha suman al menos diez.

En un comunicado, el Comité Estatal del PAN expresó su más profunda solidaridad con la familia, amigos y colaboradores de su excandidato en Salamanca.

Lee también: Matan a balazos al influencer “El Chabelo” dentro de un local en Huixtla, Chiapas; reportan dos lesionados durante ataque

Condenó de manera enérgica cualquier forma de violencia y expresó su confianza en el trabajo de las autoridades encargadas de la investigación.

“Hacemos un llamado a que se les permita desempeñar su labor con total profesionalismo, sin filtraciones ni especulaciones que puedan poner en riesgo la integridad de la víctima o el éxito de las indagatorias”.

Exhortamos a todos los órdenes de gobierno y a todas las fuerzas políticas a colaborar institucionalmente, compartiendo información que sea útil para la investigación dentro de los cauces legales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr