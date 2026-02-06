Monterrey. – La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó una orden de cateo en un domicilio relacionado con la desaparición y supuesto feminicidio de una adolescente de 15 años en la zona norte de Monterrey en Nuevo León.

El operativo inició durante las primeras horas de este viernes en un inmueble ubicado sobre la calle Manufactura en su cruce con Canal de Aztlán, en la colonia Barrio de la Industria.

El pasado 26 de enero fue reportada como desaparecida la joven identificada como Britany Nahomi Alvarado Reyes, de 15 años, quien fue vista por última vez en la colonia Croc.

11 días después, el jueves por la noche, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones localizaron el cuerpo de una adolescente, el cual estaba enterrado y cubierto con una bolsa de plástico.

El hallazgo se reportó en un baldío ubicado en el cruce de las calles Artesanal y Espacial, en la Colonia Barrio de las Industrias, en la zona norte de la capital.

Lee también Desaparecidos en Sinaloa; “Mi hijo Pablo es el pilar de nuestra familia”

Trascendió que el cadáver podría tratarse de Britany.

Este viernes por la mañana, peritos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas catearon un inmueble ubicado en la colonia Barrio de la Industria, en Ciudad Solidaridad.

“Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, llevan a cabo un cateo al interior de un domicilio ubicado en la colonia Barrio de la Industria, en el municipio de Monterrey, derivado del hallazgo del cuerpo sin vida de una adolescente.

Foto: Especial

El despliegue operativo tiene como objetivo la búsqueda y aseguramiento de indicios que puedan contribuir al fortalecimiento de las líneas de investigación en curso”, informó la Fiscalía Estatal.

El inmueble cateado se ubicada cerca de la zona donde fue localizado el cuerpo de la menor.

Aunque textualmente no confirmó que el cuerpo localizado se tratara de Britany, el fiscal Javier Flores informó que se entrevistó a un joven con el que la adolescente había salido el día de su desaparición, y que aparentemente no es su pareja sentimental.

Lee también Publican fichas de búsqueda de cuatro turistas privados de la libertad en playa de Mazatlán; son originarios del Edomex

“Se está investigando al compañero con el que salió. En la realización de la búsqueda de la persona se entrevistó a varia gente y de ahí se sacó la primera información.

No quisiera adelantarlo, es muy prematuro hacer conjeturas, es un menor de 14 años”, informó el funcionario.

Flores no detalló la causa de la muerte del cadáver encontrado.

En el operativo de búsqueda de la joven participó personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la carpeta de investigación y recolección de evidencias en la zona, tanto de la desaparición como del asesinato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl