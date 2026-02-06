Culiacán. - Las fichas de búsqueda de cuatro turistas que aún permanecen sin ser localizados luego de ser privados de su libertad en una playa de Mazatlán, junto con una mujer y una menor, las cuales fueron rescatadas, fueron emitidas. Se trata de los hermanos Omar Alexis, Javier y Gregorio Ramírez Sabino y su amigo Oscar García.

Se conoce que poco después de que los visitantes, originarios del Estado de México, fueron privados de su libertad en la zona Dorada de Cerritos, en el puerto, la joven Monserrat “N” de 28 años y la menor de nueve años fueron localizadas abandonadas por la Guardia Nacional en la comunidad del Habal.

Foto: Especial

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió las fichas de localización de Javier Ramírez Sabino de 25 años, complexión robusta, con estatura de un metro 70 centímetros, ojos claros, el cual viste una casaca color negro, en talla grande y como señas particulares tiene una cicatriz en la muñeca de uno de sus brazos.

Su hermano Omar Ramírez Sabino tiene 30 años con una estatura de un metro 70 centímetros, tez morena clara, complexión robusta, cara redonda, ojos cafés oscuro, no cuenta con señas particulares, viste un short color verde con chanclas.

Gregorio Ramírez Sabino, el tercer hermano, tiene 29 años con una estatura de un metro 70 centímetros, de tez morena, complexión robusta, cabello ondulado color negro, frente amplia, no cuenta con tatuajes y viste una playera de la selección mexicana.

Oscar García Hernández, de 30 años, con una estatura de un metro 75 centímetros, es de tez morena, complexión delgada, nariz larga como señas particulares, tiene una mancha en el lado izquierdo del pecho.

Foto: Especial

Las autoridades informaron que se continua con la búsqueda de estos turistas nacionales con respaldo del ejército y la Guardia Nacional, dado que estos desaparecieron el pasado día tres de febrero como a las 23:30 de la noche, en la zona de la avenida de Sábalo, en la zona de Cerritos, en Mazatlán.

Según lo que se conoce, los cuatro varones y las dos mujeres, una de ellas menor de edad, se paseaban en dos vehículos Raizer que rentaron, los cuales fueron encontrados abandonados, por seguimiento a su GPS.

