San Cristóbal de las Casas. - Juan Diego Maldonado Grijalva, un influencer del municipio de Huixtla, conocido como "El Chabelo", que cobró notoriedad por sus críticas con hilaridad en contra del alcalde de ese municipio, Régulo Palomeque Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue asesinado por dos sicarios al momento que se encontraba en un negocio.

Durante el ataque armado que ocurrió la noche del jueves, en un local comercial ubicado en el barrio Esquipulas, de la cabecera municipal de Huixtla, también resultaron heridos Fide Castro Morales y Ligny Simey Pérez, de 28 y 29 años, que fueron atendidos por paramédicos y luego trasladados hacia un hospital.

“El Chabelo” mantenía una fuerte crítica en contra del alcalde Palomeque Sánchez, que durante el año y cuatro meses que lleva al frente de la alcaldía, mantiene en abandono la cabecera municipal y las comunidades, muchas en extrema pobreza.

Lo que se sabe hasta ahora es que la noche del jueves llegaron dos hombres al negocio donde estaba el creador de contenido para preguntar si en el lugar hacían tatuajes, pero en el acto sacaron armas de fuego y dispararon contra Maldonado Grijalva y lesionaron a dos personas más.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal y Municipal y más tarde peritos de la Fiscalía de Distrito.

Lee también Hallan cuerpo durante operativo de búsqueda de Britany Nahomi, joven de 15 años desaparecida en Monterrey; realizan cateo en una vivienda

Hasta esta tarde, la Fiscalía de Chiapas no ha emitido ninguna comunicación sobre los avances de la investigación de este homicidio.

Horas antes de la ejecución del creador de contenido, el director de comunicación social del Ayuntamiento, Manuel Estrada, habría amenazado a los administradores de páginas de Facebook y a propietarios de cibercafés de Huixtla que son críticos al gobierno del PVEM. “Es preferible mil veces prevenir que lamentar y en este momento la acción del ayuntamiento es prevenir, independientemente de las burlas, de lo que puedan decir”.

“Desafortunadamente en Huixtla ha proliferado un grupo de personas, pseudoperiodistas, así los llamo yo; personas que no tienen escrúpulos, que además de la burla, buscan llamar la atención sin siquiera hacer una investigación. Estamos expuestos a una investigación seria, miren que han dado que hiciera una investigación seria y con base a eso hacer su cometario, es muy respetable”, dijo el funcionario en una entrevista para responder a las críticas que hacía Maldonado Grijalva.

En el Ayuntamiento parecían estar molestos por las críticas que hacía el creador de contenido en contra del alcalde. “Pero burlarse de más y crear un ambiente de violencia, porque estas violentando a la gente, incitándola a una… y luego de eso, esconden la mano y son tan cobardes que buscan hacer cuentas falsas (en Facebook) criticar y luego esconder la mano”.

Pero Estrada prosiguió: “Eso ya se está haciendo cargo la Policía Cibernética; no les extrañe que la Policía Cibernética haga una investigación en Huixtla, porque es un caso que traemos desde el año anterior, donde se metió la documentación (en la Fiscalía). Hay cuentas (de Facebook) que se están investigando y bueno… que tengan que responder… cuidado los dueños de los cibers”.

El hombre que se identifica como Antonio “N”, que entrevista al funcionario del ayuntamiento arremete contra los críticos del Palomeque Sánchez. “Ojo, mucho ojo… después van a andar llorando. Ojo”.

Otros hechos violentos

En Chiapas, el 21 de septiembre del 2018, fue asesinado el corresponsal del Heraldo en el municipio de Yajalón, Mario Gómez Sánchez, pero ocho años después, el autor intelectual no ha sido detenido.

El 20 de septiembre del 2022, sujetos armados levantaron al administrador de la página de Facebook Chiapas Denuncia Ya, Julio Flores, cerca del estacionamiento de la tienda Chedraui, de Comitán, Chiapas.

El 28 de octubre del 2025 fue asesinado Fredy López Arévalo, excorresponsal de El Universal en Centroamérica.

El 28 de junio del 2024, fue asesinado el reportero Víctor Culebro, en el municipio de Cintalapa y su cuerpo fue abandonado en la carretera Ocozocoautla-Arriaga, a la altura del ejido Tierra y Libertad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl