San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un mando del Cartel Chiapas y Guatemala (CCyG)-Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificado como el alias de "El Espíritu", fue detenido esta tarde, en un rancho del municipio de Ocozocoautla, desde donde operaba, informaron fuentes oficiales.

Explicaron que en un operativo que llevaron a cabo elementos de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal, arribaron a un rancho cercano a la carretera Panamericana, donde detuvieron a "El Espíritu".

El hombre fue trasladado hacia Tuxtla, para quedar a disposición del Ministerio Público, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

La detención se da 24 horas después de que en un vehículo Volkswagen tipo Vento, con restos humanos, fue abandonado en el estacionamiento de un hotel ubicado a 300 metros de la Policía Municipal de Tuxtla.

Y hace cinco días, fue dejada una cabeza humana en un contenedor de basura de un deportivo de Tuxtla.

Ayer, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que se establecerían retenes en varios puntos de Chiapas y emprenderían una estrategia de “hostigamiento” en contra de las organizaciones criminales que se disputan el control del territorio desde hace cinco años.

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven aseguró que descalificó al grupo criminal que abandonó un vehículo con presuntos restos humanos en el estacionamiento de un hotel de Tuxtla y una cabeza humana en un deportivo, al que calificó como un "grupo minoritario" conformado en "la gran mayoría" por sicarios que "ni siquiera son chiapanecos".

El 13 de octubre en un operativo del Ejército y Policía Estatal, donde intentaron detener a Juan Valdovinos, "El señor de los caballos", líder del CcyG, fueron quemados tráileres, camiones y vehículos particulares en Villaflores, Jiquipilas y Ocozocoautla.

Se espera que, en próximas horas, la Fiscalía informe sobre los detalles de la detención y si alias El Espíritu, está relacionado con el abandono del vehículo en el estacionamiento de un hotel y la cabeza humana en un deportivo.

