El Mundial de Futbol de la FIFA 2026 impulsará las ventas de tres categorías de productos en las tiendas de autoservicio, gracias a que la mayor parte de los mexicanos verán la justa deportiva en sus casas, dijo la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad).

Esas tres categorías son: playeras y ropa; alimentos y electrónicos, especialmente pantallas.

"Los mundiales se ven en casa, lo que detona el consumo en el hogar… los precios ahorita son tremendamente competitivos".

Agregó que esperan “un crecimiento histórico” en el consumo de los hogares durante la Copa de Futbol.

Por ello, los asociados pretenden invertir en este año alrededor de 3 mil 700 millones de dólares, 10% más que el año pasado, con el objetivo de aprovechar el incremento en el consumo por los partidos de futbol.

En conferencia de prensa, el presidente de la Antad, Diego Cosío, dijo que, una tercera parte se destinará para la construcción de nuevas tiendas, un cuarto del total de la inversión será para ampliación o remodelación, el resto para sistemas y tecnología, capacitación del capital humano, en Centro de Distribución, así como logística y distribución.

En 2026 crecerán más ventas que año previo

Luego de que en 2025 se registró un incremento en ventas de 3.1% a tiendas iguales y 5.6% a tiendas totales en el 2026 se espera un incremento mayor a ello.

Cosío explicó que estiman que al cierre de este año las ventas a tiendas iguales crezcan 3.9%y 6.3% a tiendas totales.

Aseguró que los temas que impactarán las ventas son: inseguridad, renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informalidad, Mundial de Futbol y repunte de la inflación.

