La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría incluir al menos un decálogo de puntos que ya puso el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la mesa de negociación en su primera administración.

El exjefe negociador técnico de ese acuerdo y vicepresidente del Grupo de Política Económica de la International Chamber of Commerce México (ICC), Kenneth Smith Ramos, dijo que esos temas son los siguientes:

Cambios en las reglas de origen del sector automotriz, del acero y aluminio; un Mecanismo de Respuesta Rápida del sector laboral más expedito; un esquema de solución de disputas modificado, lo que podría ser tanto darle más o menos dientes.

Pretende hacerle cambios al capítulo de inversión, considerando que hay algunos aspectos de la política mexicana que ya dio a conocer al gobierno mexicano porque considera que frenan la llegada de capital americano a México.

En el capítulo de temas digitales pretende incluir la ciberseguridad y blindaje contra China. También hay temas de estacionalidad y de que cuando suba el déficit un año, al año siguiente podrán imponerse represalias comerciales.

Se pretende eliminar el capítulo de entrada temporal de trabajadores; está el tema de minerales críticos y la cláusula anti-China, comentó en conferencia de prensa organizada por ICC México con el tema “Perspectivas económicas 2026”.

Smith Ramos dijo que “si se hacen modificaciones de carácter administrativo que no implican renegociación, podría hacerse vía cartas paralelas o memorándums de entendimiento”, aunque también está el otro punto de que, si se cambia mucho la letra del tratado, entonces los congresistas estadounidenses podrían pedir que se presenten al Poder Legislativo para ser votados.

Añadió: “Si pides renegociar, es decir, si pides cambiar temas sustantivos del acuerdo como las reglas de origen del sector automotriz, por decir algo, entonces el resultado de esa negociación tendría que ser aprobado jurídicamente en los tres países en sus respectivos congresos”.

Dijo que los dos escenarios más probables son que haya una “reapertura exitosa” del acuerdo, que llevaría al escenario de que estará vigente el acuerdo por 16 años, o que se quede en una “revisión recurrente”, en la que anualmente se revise hasta llegar al 2036.

Smith Ramos dijo que aún “es muy temprano ver cuándo se podrá concluir” la revisión, porque no se tiene certeza de si se negociará trilateral o bilateralmente, ni de los temas que pondrá sobre la mesa; lo que sí está más claro es que “no está hablando de salirse, pero sí de reabrir capítulos”.

De cualquier manera, dijo, estaremos con la incertidumbre porque “independientemente de lo que negociemos, vamos a seguir con una montaña rusa. A pesar de las negociaciones, un día podemos amanecer y él (presidente Trump) puede declarar que no cumplirá con los acuerdos o compromisos. De aquí a que termine su mandato, seguiremos en él sube y baja”.

En la conferencia, la vicepresidenta nacional de ICC México, Marlene Garayzar, dijo que la principal preocupación no es un rompimiento inmediato del T-MEC, “sino la prolongación de la incertidumbre”, aunque el escenario es que se ratifique el acuerdo, aunque no se pueden descartar negociaciones bilaterales o presiones adicionales que afectan la confianza de los inversionistas.

Crecimiento de México

Para el organismo, estamos en un 2026 de “optimismo cauteloso” en el que la tasa de aumento del PIB del país será de entre 1.3% y 1.8%, lo que reflejará una relativa mejoría, pero insuficiente para el estancamiento observado en el 2025, dijo Garayzar.

Se verá una reactivación gradual del consumo en este año, pero estará marcado por retos muy relevantes como la revisión del T-MEC, que podría extenderse más allá del 2026, lo que generará cautela a la inversión.

Al respecto, el presidente del Grupo de Política Económica de ICC México, Alejandro Padilla Santana, expuso que vienen las elecciones del congreso de la Unión Americana y lo que sucederá en el primer año de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, puede tener influencia del electorado americano y para la conformación de las cámaras, lo que será fundamental para México.

Explicó que hay 10 factores que marcarán el 2026 y son: globalización, polarización Estados Unidos-China; elecciones intermedias en Estados Unidos, Nearshoring y cadenas de valor; política monetaria menos expansiva; mayores esfuerzos de consolidación fiscal; riesgos de estanflación; Mundial de la FIFA 2026; Inteligencia Artificial e innovación tecnológica; cambio climático y avances regulatorios; y nuevas tendencias en ciberseguridad y resiliencia operacional.

Por otra parte, la vicepresidenta del Grupo de Política Económica de ICC México, Janneth Quiroz, dijo que la expectativa de crecimiento de nuestro país es positiva para el presente año, a menos que cambie algo en la revisión del T-MEC.

Dijo que las exportaciones seguirán apoyando el crecimiento del país y agregó que el desempeño de la actividad productiva el año pasado fue asimétrico, porque los subsectores de servicios explican el crecimiento de la economía, mientras que las manufacturas permanecen en contracción respecto a sus niveles de 2019.

