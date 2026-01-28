Más Información

Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Atacan a balazos a líder estatal y a diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Rocha Moya instruye implementar operativo de búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC; se desconoce su estado de salud

Rocha Moya instruye implementar operativo de búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC; se desconoce su estado de salud

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos

FGR no entregó carpeta de investigación completa: abogado de marineros acusados de huachicol fiscal; acusa falta de dos tomos

MC condena ataque armado contra diputados en Culiacán; crisis de violencia en Sinaloa ha rebasado todos los límites: Álvarez Máynez

MC condena ataque armado contra diputados en Culiacán; crisis de violencia en Sinaloa ha rebasado todos los límites: Álvarez Máynez

T-MEC podría entrar en "modo zombie", Fitch Ratings; prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en 2026

T-MEC podría entrar en "modo zombie", Fitch Ratings; prevé presiones fiscales y bajo crecimiento para México en 2026

Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino

Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

Gobierno de EU se dirige a otro cierre parcial tras tiroteo en Minnesota; demócratas no apoyarían presupuesto para Seguridad

Gobierno de EU se dirige a otro cierre parcial tras tiroteo en Minnesota; demócratas no apoyarían presupuesto para Seguridad

Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

Delcy Rodríguez recibirá insignias de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela; se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá () y la posible eliminación de los aranceles bajo la Sección 232 a las importaciones de automóviles y camiones provenientes de México son los principales factores que definirán el desempeño de la industria automotriz mexicana en 2026, de acuerdo con Rogelio Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ().

Durante su participación en Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte, Garza subrayó que el tratado de ha sido un pilar fundamental para el crecimiento del sector desde hace 30 años, al permitir el libre flujo de vehículos y autopartes dentro de Norteamérica.

Actualmente, México exporta entre 85% y 88% de los que fabrica y cerca de 80% de estos tienen como destino el mercado estadounidense.

Lee también

Este esquema se vio alterado en 2025 con la aplicación de aranceles bajo la Sección 232 por parte de Estados Unidos donde se impuso un arancel de 25% a los vehículos que importan desde México, con la posibilidad para las armadoras de descontar del gravamen únicamente el contenido de origen estadounidense, no el regional, lo que encareció las mexicanas hacia ese mercado.

“Esto significa que ese 80% de vehículos que se mandaron a Estados Unidos el año pasado que fueron cerca de 2.7 millones de vehículos pagaron un 25% de y algunos están en proceso de evolución del contenido estadounidense”, indicó.

Por lo tanto, para julio de este año, la industria automotriz llega a la revisión del T-MEC con aranceles.

Lee también

Industria automotriz mexicana. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Industria automotriz mexicana. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

“No sabemos qué va a poner Estados Unidos en la mesa, vamos a ver qué propone pero hay varias cosas que se pueden mejorar como las nuevas tecnologías para los que en legislaciones anteriores del T-MEC no venían y tenemos que actualizar para darle vida a los nuevos procesos productivos en la región.

“Querrán revisar los aspectos laborales para la revisión de los estándares laborales y ciertos mecanismos que tienen que cumplirse para ciertos sectores, así como la compra del acero a nivel producción”, adelantó.

Garza enfatizó que una vez llegado a un acuerdo en el T-MEC, la espera que ya no haya ningún tipo de arancel y se regrese al libre flujo de mercancías para el sector en Norteamérica.

Lee también

A la revisión del T-MEC se suma el fenómeno del , y Garza dijo que la relocalización de cadenas productivas hacia México continua como una oportunidad relevante.

Sin embargo, advirtió que este proceso no es automático y dependerá tanto de los resultados de la revisión del tratado como de la del país y de una estrategia clara sobre qué segmentos de la cadena de valor pueden atraer inversiones.

Lee también

En este contexto, Garza destacó que, pese a lay geopolítica, el año pasado, la industria automotriz mexicana mostró resiliencia y la producción cerró con una disminución de 0.9%, las exportaciones cayeron 2.7% y el mercado interno registró un crecimiento de 1.4%.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

SAT 2026 estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica. Foto: Especial / SAT

SAT 2026 lanza alerta: estos mexicanos podrían pagar multa de más de 120 mil pesos; revisa si te aplica

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?. iStock/lakshmiprasad S

¿Por qué Texas suspendió las solicitudes de visas H-1B? ¿A qué trabajadores afecta?

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Pasaporte mexicano de 6 años: el nuevo precio y la clave para obtener el 50% de descuento

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto. Foto: Especial / IMSS / ISSSTE

Pensión IMSS e ISSSTE febrero 2026: ya hay FECHA de pago, checa cuándo y cuánto

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte