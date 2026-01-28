EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló tras su reunión con el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, que se acordó iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales al T-MEC, incluyendo el tema de las reglas de origen.

En un comunicado, Greer dijo que la reunión fue para abordar la relación comercial bilateral, así como la revisión del T-MEC, prevista para este año.

“Ambas partes reconocieron avances importantes en los últimos meses y acordaron mantener un diálogo intenso para atender las barreras no arancelarias”.

Respecto a la revisión del T-MEC, señala el comunicado, los funcionarios “coincidieron en iniciar conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas, entre ellas reglas de origen más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos y una mayor alineación de la política comercial externa para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México, y para combatir el dumping persistente de productos manufacturados en la región”.

La Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) dijo que Greer platicó con Ebrard para discutir la relación bilateral ante la próxima reunión para la “revisión” del T-MEC, la cual se llevará a cabo el 1 de julio de este año.

Aunque Greer ha dicho en diversas ocasiones que será una renegociación, en el comunicado habló de “revisión”, tal y como se estableció en el documento del tratado trilateral.

Ebrard planteó el tema arancelario a Greer

Por separado y desde Washington, Marcelo Ebrard dijo en un videomensaje que habló con Greer de los siguientes pasos que se realizarán rumbo a la revisión del T-MEC.

“Hemos avanzado en muchos temas para que la revisión vaya lo mejor posible, hablamos de aranceles, la sección 232 (bajo los cuales puso EU aranceles al acero y aluminio), como está evolucionando la industria automotriz, los temas relativos a la exportación e importación entre Estados Unidos y México, también hablamos sobre minerales críticos y la seguridad en las cadenas de suministro”, explicó.

Para Ebrard Casaubon el encuentro que tuvo con Greer, el primero del 2026, “fue muy buena reunión para empezar el año”.

Más tarde, el secretario de economía mexicano se reunirá con el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, “para reanudar los trabajos” entre ambos países en el tema de los aranceles.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc