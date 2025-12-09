Más Información

El pleno del aprobó en lo general y particular la reforma para fortalecer el nearshoring o relocalización de empresas que buscar impulsar y potenciar políticas públicas dirigidas a aprovechar la posición geográfica de México, así como potencializar los beneficios del para México.

La reforma al artículo 8 de la Ley para Impulsar el incremento sostenido de la Competitividad de la Economía Nacional fue aprobado por unanimidad por 79 votos a favor y la misma busca implementar programas y políticas del gobierno para aprovechar el contexto del fenómeno global de la relocalización de .

“Ello para fomentar la inversión, el desarrollo regional, empleos de calidad y la innovación en el territorio nacional”, expuso en tribuna el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona.

Argumentó que nuestro país cuenta con una ubicación extraordinaria en el Norte América. Precisa que esto permite que México sea destino de nuevas inversiones para beneficio de la economía.

Indicó que la importancia del nearshoring en México radica en ser un motor clave para el crecimiento económico, atrayendo inversión extranjera (IED), generando empleos, diversificando la economía y fortaleciendo la integración con Estados Unidos y Canadá, impulsado por la cercanía geográfica, costos competitivos, talento, estabilidad macroeconómica y el tratado T-MEC, beneficiando a sectores como automotriz y electrónico.

Indicó que esta reforma busca incluir el término prosperidad compartida en la ley y con la misma se garantiza la promoción permanente de la competitividad, el incremento continuo productividad y la implementación de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial.

La reforma considera indispensable introducir como política de Estado, que el Gobierno mexicano reconozca la tendencia del Nearshoring como objetivo dentro de la política nacional de fomento económico y dentro del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad.

