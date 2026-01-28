La iniciativa de reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana representa diferentes retos para todos los sectores de la economía.

En el caso de la industria automotriz, limita la realización de horas extra, esenciales para el modelo de producción flexible de los fabricantes de autos y autopartes, así como para los mismos trabajadores, pues el pago de las mismas representa una fuente adicional de ingresos.

El socio director de García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, Diego García Saucedo, explicó que hoy se pueden pagar hasta nueve horas extra a la semana con un desembolso doble, y después de la novena se efectúa al triple hasta un máximo de 18.

En cambio, la reforma prohíbe explícitamente el pago de más de 12 horas extra a la semana.

“Una de las partes que más afecta es la limitación de las horas extra. Sobre todo, en México donde lo que hay es ensamble de autopartes que trabajan a razón de la demanda donde es tan simple como solicitar más turnos y pagarlos. Ahora, sí está tajantemente prohibido trabajar más de 12 horas extras a la semana”, indicó.

Además, la iniciativa señala que las 40 horas serán distribuidas en seis días, eso quiere decir que de lunes a viernes no habrá turnos de ocho y los que laboran el sábado ya sería tiempo extraordinario, por lo que podría haber turnos de 6.5 horas durante seis días, agregó García.

En su opinión, México no está tan avanzado en automatización, robótica e inteligencia artificial para que las armadoras puedan sustituir la mano de obra, por lo que la reforma podría resultar contraproducente.

“Este tipo de imposiciones van a orillar al patrón a buscar la automatización de los procesos. El ensamblaje ya ha generado mucha automatización, en Estados Unidos hubo fábricas en Michigan que cerraron a razón de la automatización y esto se debe a que la mano de obra estadounidense es más cara y los sindicatos pedían cada vez más.

“Sí pudiera generar que se invierta más en automatización, inteligencia artificial y no tanto en contratación de mano de obra”, apuntó.

La Industria Nacional de Autopartes (INA) considera que una reducción de la jornada a 40 horas semanales generaría incrementos de 15% a 20% en el costo laboral, en ausencia de adecuaciones productivas, lo que podría traducirse en pérdida de contratos, reubicación de líneas de producción y menor atracción de inversiones.

“Los países con jornadas laborales reducidas, como Alemania u Holanda, cuentan con niveles de productividad superiores y estructuras laborales y fiscales robustas. México no puede adoptar modelos extranjeros sin considerar sus condiciones específicas”, indicó INA en un posicionamiento el año pasado.

La negociación

Tereso Medina, secretario general de la CTM Coahuila, destacó que en Alemania ya están trabajando 35 horas a la semana y en Estados Unidos migran de 40 a 35 de lunes a viernes, por lo que, para las armadoras el tema no es nuevo, pero sí representa un reto de adecuación y administración de la puesta en marcha.

Posiblemente habrá reducción de turnos, comentó, pero considerando que 80% de la producción automotriz es para exportación y las armadoras son corporativos internacionales sólo ajustarían las líneas de producción porque en otros países ya están en esa reducción de la jornada laboral.

“El reto es para los sindicatos por las amenazas que hoy tenemos en los procesos laborales, cada día la inteligencia artificial, la automatización y robotización ha ganado espacios laborales y no es buena noticia el desplazamiento de la mano de obra”, dijo.

“Cada día vemos más robots en las líneas de producción y esa adecuación de las empresas no necesariamente significa conservación de plazas laborales”, destacó el también secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedores de Autopartes “Miguel Trujillo López”.

El líder sindical refirió el caso de General Motors que recientemente eliminó casi 2 mil plazas en Ramos Arizpe, pero a la par anunció una inversión de mil millones de dólares.

“Es buena noticia para nuestro país, ojalá que haya más crecimiento y desarrollo, pero no estamos seguros si esa inversión nos regrese las 2 mil plazas de trabajo perdidas porque puede estar invirtiendo en robótica y automatización”, comentó.

En cuanto a la limitante de las horas extra, consideró que se puede negociar con las empresas para no rebasar el límite de 12 a la semana, lo mismo con la prima dominical, ya que algunas empresas requieren trabajar en domingo, pero se buscaría que no fuera por más de 4 horas.

La iniciativa de reforma se encuentra en la Cámara de Diputados y se espera que su discusión se retome el próximo 5 de febrero para aprobarse el 1 de mayo.