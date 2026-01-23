Hermosillo, Sonora. - Con una inversión inicial de 115 millones de dólares y un horizonte de arranque entre finales de 2027 y principios de 2028, Sonora podría convertirse en la cuna del primer automóvil eléctrico fabricado en México.

Así lo anunció la empresa Beyond Movilidad Compartida (BMC) durante la presentación oficial de su ShowCar, un prototipo conceptual no funcional que marca un hito en la industria automotriz nacional.

Beyond Movilidad Compartida, considerada la primera empresa de América Latina en aplicar impresión 3D al desarrollo automotriz, apostará por una cadena de proveeduría mayoritariamente mexicana, con la meta de integrar al menos 80 proveedores sonorenses que actualmente abastecen a plantas automotrices de distintas regiones del mundo.

El proyecto, concebido, diseñado y desarrollado en Sonora, forma parte de una estrategia industrial de largo plazo enfocada en la movilidad sostenible, la transición energética y el fortalecimiento del ecosistema automotriz nacional.

Los socios fundadores de la empresa, María Elena Gallego Lechuga y Miguel Ángel Bravo, presentaron los avances del proyecto al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacando el progreso alcanzado desde su inauguración el pasado 24 de octubre.

Con la develación del ShowCar, BMC pasa de ser una promesa a una realidad tangible, al concretar en tiempo récord la primera versión física de su vehículo insignia, que hasta ahora existía únicamente como concepto de diseño.

La pieza conceptual permite comunicar el potencial del proyecto, reducir la incertidumbre propia de los desarrollos automotrices complejos y abrir un diálogo con actores clave del sector público, la industria, la academia y la sociedad.

Aunque el ShowCar no es aún un vehículo de producción, representa la base para el desarrollo del primer prototipo funcional, cuyo inicio está previsto para los primeros días de 2026 y que será presentado en la exposición internacional más importante de la industria automotriz.

Este avance también responde al respaldo del Gobierno del Estado de Sonora y se alinea con políticas públicas como el Plan México y el Plan Sonora de Desarrollo Sostenible, que buscan consolidar una industria mexicana de vehículos eléctricos con identidad nacional y proyección global.

La iniciativa refuerza la visión de que México debe impulsar proyectos propios, capaces de generar inversión, empleo, innovación y desarrollo tecnológico.

Beyond Movilidad Compartida se perfila además como una oportunidad temprana para inversionistas y actores financieros interesados en un proyecto con alto potencial de escalabilidad, respaldado por experiencia industrial y ubicado estratégicamente en una de las regiones con mayor proyección para la electromovilidad en Norteamérica.

El proyecto mantiene una estrecha vinculación con el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), en el marco de un convenio nacional entre Grupo Collectron y el Tecnológico Nacional de México, que impulsa el modelo de Educación Dual y ya inició su primera etapa dentro de las instalaciones de BMC.

Asimismo, la empresa busca abrir un diálogo directo con instancias federales responsables de la política industrial, energética y de movilidad, para analizar esquemas de colaboración público-privada que permitan escalar este tipo de iniciativas en beneficio del país.

En paralelo, se evalúa la creación de BMC Arizona, con la intención de conformar la primera empresa binacional de movilidad eléctrica nacida en México, aprovechando las ventajas de la megarregión Sonora-Arizona y el marco del T-MEC.

Para Beyond Movilidad Compartida, el impulso a la movilidad eléctrica no debe limitarse a la adopción de tecnologías importadas, sino al desarrollo de capacidades propias alineadas con las prioridades nacionales y el interés público.

En ese sentido, el ShowCar representa el primer paso firme para que un concepto de transporte terrestre comience a convertirse en una realidad desarrollada en Sonora, para México, Latinoamérica y el mundo.

