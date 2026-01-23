Más Información
Culiacán, Sin. A 23 Enero. - La divulgación en redes sociales de amenazas a una lista de 13 policías, presuntamente vinculados a grupos delictivos, conlleva una intención de generar temor y desprestigiar a los cuerpos de seguridad, dijo el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Oscar Rentería Schazarino.
Señaló que no se puede dar credibilidad a lo que se difunde en medio que no tienen reconocimiento, por lo que se interpreta como una acción para desprestigiar a las corporaciones policiacas, ya que él no tiene conocimiento que exista alguna investigación contra algún elemento de las diversas corporaciones policiacas.
El funcionario no descartó que esta divulgación en redes sociales tenga la intención de generar inquietud o temor entre la sociedad, ante los casos recientes, de asesinatos de elementos policiacos, como sucedió el jueves pasado.
Sobre los asesinatos que se han registrado contra miembros de diversos cuerpos de policía, indicó que sus actividades implican riesgos, pero, pese a ello, las fuerzas federales y estatales y municipales que participan en los diversos operativos van a continuar.
