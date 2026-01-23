Pachuca. – Familiares de la menor Michel Ramos quien había sido reportada como desaparecida en Tizayuca Hidalgo, liberaron la autopista México–Pachuca, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio informara que la adolescente fue localizada.

Durante la mañana, los familiares, así como vecinos del fraccionamiento Los Almendros, mantuvieron cerrada la autopista en demanda de que las autoridades reforzaran las acciones de búsqueda de la joven de 14 años de edad, a quien se le había perdido el rastro desde el día 16.

Lee también: Cancún tendrá Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS para atención especializada; Mara Lezama y Zoé Robledo supervisan predio

Localizan a adolescente desaparecida en Tizayuca, Hidalgo; familiares liberan autopista México–Pachuca. Foto: Especial.

Al lugar arribaron autoridades estatales para dialogar con los padres de la menor, quienes inicialmente se negaron a liberar la vía. Sin embargo, hace unos minutos se informó que la circulación fue reabierta, una vez que se dio a conocer que la adolescente fue localizada y reintegrada a su núcleo familiar en buen estado de salud.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr