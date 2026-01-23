Más Información

Pachuca. – Familiares de la menor Michel Ramos quien había sido reportada como desaparecida en , liberaron la autopista México–Pachuca, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio informara que la .

Durante la mañana, los familiares, así como vecinos del fraccionamiento , mantuvieron cerrada la autopista en demanda de que las autoridades reforzaran las acciones de búsqueda de la joven de 14 años de edad, a quien se le había perdido el rastro desde el día 16.

Localizan a adolescente desaparecida en Tizayuca, Hidalgo; familiares liberan autopista México–Pachuca. Foto: Especial.
Al lugar arribaron autoridades estatales para dialogar con los padres de la menor, quienes inicialmente se negaron a liberar la vía. Sin embargo, hace unos minutos se informó que la circulación fue reabierta, una vez que se dio a conocer que la adolescente fue localizada y reintegrada a su núcleo familiar en buen estado de salud.

