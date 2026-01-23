Cancún.- Quintana Roo será nuevamente pionero de un nuevo modelo de salud en el país con la construcción de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (UDTA) del IMSS en Cancún.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, visitaron el predio donde se construirá esta unidad que dará paso a la atención especializada y de tercer nivel en Quintana Roo.

“Esto representa el paso ya al tercer nivel. Además, será un modelo muy innovador que después van a replicar en otras partes” explicó Mara Lezama al añadir que Cancún es una ciudad con mayor crecimiento poblacional y en derechohabiencia.

Mara Lezama agregó que esta unidad estará equipada para atender uno de los temas que más preocupa a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el cáncer de mama; por eso se tendrán los equipos de mastografía con esterotaxia y tomosíntesis, además de que se instalará el primer Pet scan por emisión de positrones de todo el país.

La Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio (UDTA) en Cancún fue anunciado por Mara Lezama y Zoé Robledo semanas atrás como un proyecto estratégico que permitirá ampliar la capacidad diagnóstica y terapéutica del Instituto hacia sus derechohabientes y para fortalecer la red regional de servicios del IMSS en la Península.

Además, se reducirán tiempo de espera en hospitales y mejorará la oportunidad diagnóstica y de tratamiento. También disminuirá la carga operativa del Hospital General de Zona No. 3, Hospital de Gineco-Obstetricia y Pediatría No. 7 y Hospital General Regional No. 17 de Cancún.

Mara Lezama y Zoé Robledo supervisan predio para nueva Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio del IMSS en Cancún. (Foto: especial)

Durante el recorrido, el director Zoé Robledo informó que la Unidad contará con infraestructura de alta tecnología, como acelerador lineal, tomógrafos, equipos de diagnóstico por imagen y mastógrafos con estereotaxia para la detección oportuna y la atención de enfermedades como cáncer de mama, además de reducir tiempos de espera en estudios de alta especialidad.

Agregó que en esta Unidad se resolverá más rápido sin traslados a otros estados del país. “Y una cosa importante: Vamos a instalar dos equipos que no tenemos en el IMSS en ninguna parte de México, el PET-SCAN y también la cirugía robótica, los equipos que permiten hacer intervenciones muy precisas, sobre todo de trauma, de rodilla, de columna, en fin, que vamos a incorporar porque los trabajadores, las trabajadoras luego de algún accidente, sobre todo, pues pueden durar mucho tiempo en la incapacidad, lo que queremos es reincorporarlos, rehabilitarlos y que vuelvan a la vida laboral”, añadió Zoé Robledo.

“Con el apoyo del gobierno de Quintana Roo, con Mara, lo vamos a hacer posible”, citó enfáticamente el director del IMSS.

En este evento acompañaron a la titular del Ejecutivo y al director del IMSS, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; el secretario estatal de Salud, Flavio Carlos Rosado; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Quintana Roo, Javier Michel Naranjo García; el Senador Eugenio Segura, y magistrado Heyden Cebada Rivas.

