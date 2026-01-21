En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció una nueva inversión turística para Quintana Roo con la construcción del sexto hotel de la marca Finest, perteneciente al Grupo Excellence, proyecto que contempla una inversión superior a los 250 millones de dólares.

Durante un encuentro con la familia Montaner, accionistas del consorcio hotelero, la mandataria estatal destacó que la entidad continúa consolidándose como un destino atractivo para la inversión internacional, lo que se refleja en la creación de empleos y en una prosperidad que, afirmó, debe beneficiar a todas las familias quintanarroenses.

Acompañada por el secretario de Turismo del estado, Bernardo Cueto Riestra, así como por el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Andrés Martínez Reynoso, Mara Lezama recordó que actualmente el Grupo Excellence opera cinco complejos hoteleros en la entidad, y celebró que continúe apostando por el desarrollo turístico local.

La gobernadora agradeció la confianza del grupo empresarial y subrayó que cada nueva inversión representa oportunidades laborales para las y los quintanarroenses, así como para quienes llegan al estado en busca de mejores condiciones de vida.

“Viene un nuevo hotel Finest y estamos convencidos de que será un proyecto exitoso. Gracias por creer en Quintana Roo, en nuestros destinos y en el enorme potencial de esta tierra”, expresó.

Finalmente, Mara Lezama reiteró que su gobierno respalda el crecimiento económico, siempre que se realice de manera ordenada y sustentable, con el objetivo de preservar las bellezas naturales del estado para las generaciones presentes y futuras.

