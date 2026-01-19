Para los líderes empresariales, las cadenas globales de valor enfrentan una etapa de “volatilidad estructural”, ya no es algo temporal, porque los cambios en las políticas comerciales crean incertidumbre constante.

El World Economic Forum (WEF) publicó, en colaboración con Kearney, el “Panorama de Cadenas Globales de Valor 2026, orquestando agilidad corporativa y nacional”, informe en el que señala que solamente en 2025 los cambios arancelarios reconfiguraron más de 400 mil millones de dólares en comercio global.

Los costos marítimos subieron 40% y se implementaron más de 3 mil medidas comerciales y regulatorias, lo que muestra un cambio profundo y sostenido en el entorno económico mundial.

Todo ello por las tensiones geopolíticas, nuevas políticas industriales, la transición energética y cambios tecnológicos acelerados.

Ahora el reto es cómo mantener cadenas de proveeduría resilientes, competitivas y atractivas a la inversión ante una incertidumbre que no es temporal.

Esta situación lleva a empresas y gobiernos a reconsiderar cómo y dónde invertirán y producirán, por lo que el 74% de los líderes empresariales encuestados por el también conocido Foro Económico Global considera que fortalecer la resiliencia es clave para el crecimiento.

El WEF lanzó una herramienta digital “El Navegador de preparación de la manufactura y cadenas de proveeduría” que pretende ayudar a comprender el entorno actual para tomar acciones inteligente, para que los gobiernos puedan identificar brechas de competitividad, en tanto que las empresas pueden evaluar la preparación infraestructural y la madurez del ecosistema.

"Las cadenas de valor globales han entrado en una era de volatilidad estructural… casi tres de cada cuatro líderes empresariales ahora priorizan inversiones en resiliencia, y el 74% considera que la resiliencia es un motor de crecimiento", expuso.

Hace unos días, el WEF dio a conocer el reporte de obstáculos y amenazas más críticas para los líderes empresariales, entre las que están: la confrontación geoeconómica, la información falsa y desinformación y la polarización social, todos estos son riesgos de corto plazo.

Adicionalmente, en el largo plazo están los fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad y colapso del ecosistema, así como el cambio crítico de los ecosistemas terrestres.

