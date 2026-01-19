Miami.— En su segundo regreso a la Casa Blanca, Donald Trump convirtió el poder en una hoja de cálculo: 12 meses después de asumir, “su presidencia no puede explicarse por promesas ni por discursos, sino por volúmenes, por porcentajes y por totales acumulados; es una historia de números récord: decretos firmados, aranceles impuestos, migrantes detenidos, tropas desplegadas, déficits abiertos y niveles de aprobación”, comenta a EL UNIVERSAL el economista Iván Jiménez.

Los números, afirma, son para Trump “el lenguaje elegido para defenderse, disputar y juzgar el ejercicio de su poder”.

El Registro Federal lo acredita con 225 decretos ejecutivos firmados entre 2025 y enero de 2026, mientras Ballotpedia ya contabilizaba 227 a mediados de enero, además de 57 memorandos presidenciales y 116 proclamaciones. La comparación con presidentes demócratas, en el mismo tablero del Registro Federal, marca la escala: Joe Biden firmó 77 decretos ejecutivos en 2021 y Barack Obama 40 en 2009; en su primera presidencia (2017-2021), Trump, 220.

El 20 de enero, día de su investidura, Trump firmó 46 documentos: 26 decretos ejecutivos, 12 memorandos, cuatro proclamaciones y la misma cifra de anuncios.

El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) contó 25 medidas cautelares nacionales contra acciones del Ejecutivo en los primeros 100 días, mientras la Casa Blanca afirmó que se presentaron 40 solicitudes de medidas cautelares nacionales, 35 provenientes de cinco jurisdicciones.

La Oficina de Administración de Personal (OPM) reportó en su última actualización del 8 de enero, correspondiente a noviembre de 2025, 2 millones 84 mil 618 empleados civiles federales en servicio, frente a 2 millones 313 mil 216 al 30 de septiembre de 2024. Associated Press (AP) informó que unos 280 mil trabajadores federales fueron despedidos o desplazados en los primeros 100 días de la era Trump 2.0 y The Washington Post estimó 335 mil salidas entre enero y noviembre de 2025, incluyendo 11 mil despidos.

El comercio exterior también fue reescrito en porcentajes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó un arancel adicional de 10% para todos los países desde el 5 de abril y una tarifa recíproca “más alta” de 11% a 50% para 86 países desde el 9 de abril. En el caso de la Unión Europea (UE) “la tasa llega a 20%”.

Un memorando jurídico de Sullivan & Cromwell registró que el 9 de abril Trump pausó los aranceles recíprocos por país y los elevó para China a 125%. Medios reportaron que ese salto, desde 104%, llevó a Goldman Sachs a recortar la previsión de crecimiento de China a 4% en 2025 y 3.5% en 2026. Esta acción vio afectados de inmediato los volúmenes comerciales chinos.

La frontera sur se ha vuelto el marcador preferido del gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que en el año fiscal 2025 hubo 237 mil 565 detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera sur, el nivel más bajo en 55 años. En noviembre, CBP reportó que el inicio del año fiscal registró el menor número de “encuentros” y que acumulaba siete meses consecutivos con cero liberaciones en la zona limítrofe.

El 10 de diciembre pasado, el DHS afirmó que “más de 2 millones 500 mil migrantes sin estatus legal han dejado Estados Unidos”, fijando como fecha de inicio el 20 de enero de 2025 y que sus operaciones habían producido “más de 605 mil deportaciones directas” en ese periodo. “Unos 600 mil inmigrantes ilegales han sido deportados de nuestro país en menos de 365 días y otro millón 900 mil se han autodeportado”, cifras del DHS consideradas como “un logro monumental”. Sin embargo, organizaciones proinmigrantes exigen a las autoridades migratorias estadounidenses que muestren pruebas de esos casi 2 millones de autodeportaciones, “toda vez que, para decenas de analistas, como nosotros, sólo se han autodeportado poco más de 4 mil migrantes que han dejado prueba de ello en la aplicación digital gubernamental CBP Home”, señala a este diario Jorge Mario Cabrera, director de Comunicación de CHIRLA.

Estudiantes durante una protesta contra el gobierno de Trump, en Minneapolis. Foto: Jen Golbeck / AP

Según el Migration Policy Institute (MPI), en este primer año casi se duplicó la media de personas que permanecen en centros de detención de ICE, a cerca de 70 mil, frente a las 39 mil que había cuando inició su segundo mandato.

Sólo en los primeros 100 días de gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo haber realizado 66 mil 463 arrestos y 65 mil 682 expulsiones. El 12 de enero, medios reportaron que el Departamento de Estado revocó más de 100 mil visas desde el regreso de Trump, incluyendo unas 8 mil visas de estudiantes y 2 mil 500 visas especializadas, un aumento de 150% frente a 2024. El ICE, a la vez, se ha fortalecido: más de 12 mil nuevos agentes y oficiales se unieron a la entidad en 2025.

En este año de gobierno, Trump ha desplegado a miles de elementos de la Guardia Nacional a Washington D.C. (sólo ahí fueron 2 mil), Los Ángeles (4 mil guardias nacionales y 700 Marines), Chicago, Oregon y Memphis. El costo: 341.3 millones de dólares, según el senador Tammy Duckworth, de Illinois.

Sólo en Minnesota fueron desplegados unos 2 mil agentes federales, que arrestaron a más de 2 mil personas. El operativo derivó en al menos 490 protestas, especialmente tras la muerte de Renee Good a manos de un agente del ICE.

En política exterior, medios detallaron que la operación contra instalaciones nucleares iraníes, bautizada como Operación Martillo de Medianoche incluyó siete bombarderos B-2, el lanzamiento de 14 bombas GBU-57 de penetración de búnker de 30 mil libras cada una, y un paquete de más de 125 aeronaves; además, más de dos docenas de misiles Tomahawk fueron disparados desde un submarino. Según Politico, más de 40 mil efectivos estadounidenses fueron desplegados en la región.

El otro episodio de fuerza se contó en Caracas y en barriles de petróleo. El 3 de enero, Trump anunció que fuerzas de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia en una operación a “gran escala”; el Estado Mayor Conjunto dijo que se usaron “más de 150 aeronaves”. Reuters añadió que Trump pidió a ejecutivos petroleros invertir 100 mil millones de dólares en Venezuela.

El saldo de la guerra contra el narco

Su lucha contra los cárteles también se mide en números: de septiembre de 2025 a la fecha ha realizado al menos 30 ataques, de los cuales 19 ocurrieron en el Pacífico oriental, seis en el Caribe y otros cinco en puntos desconocidos. El saldo: 107 muertos que, alega el gobierno, eran narcoterroristas. Ello, tras la designación de 13 cárteles y/o grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), incluyendo seis cárteles mexicanos, el Tren de Aragua o el Cártel de los Soles.

Trump presume de haber acabado con ocho guerras. Sin embargo, expertos resaltan que muchos conflictos sólo están en pausa, con treguas endebles. Otros ni siquiera llegaron al rango de guerras.

En la economía, los números se volvieron un plebiscito silencioso. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) reportó una inflación anual de 2.7% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a 12 meses hasta noviembre de 2025; y un desempleo de 4.4% en diciembre, con 584 mil empleos agregados en 2025. La Oficina de Análisis Económico (BEA) estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) real creció a una tasa anual de 4.3% en el tercer trimestre de 2025.

En energía, la Administración de Información Energética (EIA) proyectó exportaciones de gas natural licuado de 14 millones 200 mil pies cúbicos por día en 2025 y un pronóstico basado en su informe de corto plazo situó la producción de petróleo crudo en torno a 13 millones 410 mil barriles diarios. En salud pública, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman, a partir del primer corte estadístico en la presidencia Trump disponible, enero–abril de 2025, que hubo alrededor de 25 mil a 26 mil muertes por sobredosis de drogas, especialmente por fentanilo, aproximadamente un tercio del total anual.