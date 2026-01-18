Líder supremo Ali Khamenei responsabiliza a Trump por muertes durante protestas en Irán. EU ataca Siria; abate a un líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses. Capturan a uno de los 10 más buscados por el FBI; Alejandro Rosales cayó en Pachuca. Fans de BTS en México exigen a Ticketmaster precios claros y condiciones transparentes.

Un Podcast de EL UNIVERSAL