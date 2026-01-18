Más Información
Sheinbaum anuncia fecha para credencialización del sistema de salud; destaca esfuerzos para inaugurar Hospital Regional No. 25
Él es Alejandro Rosales, asesino de Sandy Ly en EU; era uno de los 10 más buscados del FBI y fue detenido en México
Artículo 19 condena agresión y amenazas a tres periodistas de Sin Embargo en la CDMX; exigen investigación a la Fiscalía
Captan en video a jaguar a 200 metros de zona arqueológica de Tulum; autoridades destacan acciones de conservación
Líder supremo Ali Khamenei responsabiliza a Trump por muertes durante protestas en Irán. EU ataca Siria; abate a un líder de Al-Qaeda vinculado a emboscada del Estado Islámico a militares estadounidenses. Capturan a uno de los 10 más buscados por el FBI; Alejandro Rosales cayó en Pachuca. Fans de BTS en México exigen a Ticketmaster precios claros y condiciones transparentes.
