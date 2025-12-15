A petición de productores de cerdo, el gobierno de México inició una investigación por prácticas desleales de comercio internacional contra las empresas de Estados Unidos que venden pierna y espaldilla de cerdo al mercado mexicano.

En el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía publicó la Resolución por la que aceptó las solicitudes de las empresas Alimentos Kowi, Alimentos Soles, Comercializadora Porcícola Mexicana, Proteína Animal y Sonora Agropecuaria.

El reclamo que presentaron esas empresas fue por “discriminación de precios y subvenciones”, porque Estados Unidos da subsidios a toda la cadena de producción del cerdo, por ejemplo, los productores estadounidenses de maíz y soya reciben apoyos que permiten que los granos se vendan a menor precio lo que beneficia a los porcicultores.

Los porcicultores mexicanos “identificaron subsidios en toda la cadena del sector, conformada por productores de alimentos para cerdo, porcicultores y empacadoras, otorgados por el gobierno federal de los Estados Unidos y estatales, entre 2013 y 2024”, registrándose subsidios en los cinco principales estados productores de cerdo como Iowa, Minnesota, Illinois, Indiana, y Carolina del Norte.

La dependencia dijo que el periodo investigado será comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y como periodo de análisis de daño el comprendido del 1 enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024”.

Estos subsidios de la Unión Americana provocaron que las importaciones objeto de investigación estuvieran por debajo de los precios nacionales en -30.4% en 2022, -34.5% en 2023 y -31.3% en 2024, “lo que significó un margen de subvaloración promedio de 32.1% en el periodo analizado”.

En la publicación, la dependencia dijo que el volumen importado creció 20% en el período analizado, ya que aumentó 1% en 2023 y 9% en el período investigado, con una contribución del 86% de Estados Unidos.

Mientras que la producción nacional registró una caída de 3% en el período analizado, se mantuvo constante en 2023 y disminuyó 3% en el período investigado.

Otro de los efectos que se vieron fue que las exportaciones disminuyeron 36% en el período analizado, cayeron 14% en 2023 y 26% en el período investigado.

Las empresas nacionales que solicitaron la investigación dijeron que “las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de los Estados Unidos se realizaron en condiciones de discriminación de precios y subvenciones, lo que afectó adversamente los precios internos, y estos tomaron la forma de contención de precios, lo que se reflejó en una afectación de la posición financiera de la rama de producción nacional, específicamente en la utilidad de operación, flujo de caja, rendimiento sobre la inversión, e índices de liquidez y endeudamiento”.

De acuerdo con el análisis preliminar de la dependencia, “el margen operativo de la industria nacional de pierna y espaldilla de cerdo fue negativo en todo el periodo analizado, -11.2% en 2022, 20.6% en el periodo 2023 y -13.4% en el periodo investigado. Así, en el periodo analizado dicho margen negativo creció en 2 puntos porcentuales, debido al aumento en mayor medida de los costos de operación, que crecieron 10%, en comparación con los ingresos por ventas que aumentaron 8%”.

Por todo ello, la Secretaría de Economía dijo que iniciarán las investigaciones necesarias para determinar si hay prácticas desleales en las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos.

