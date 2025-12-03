La Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, instaló el grupo de trabajo sobre el Tratamiento Fiscal de las Bebidas Alcohólicas para revisar a detalle las condiciones del régimen fiscal aplicable a dichas bebidas con alcohol.

El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), presidente de la Comisión, explicó que el objetivo es evaluar los desafíos actuales y explorar alternativas que permitan resolver problemáticas sin afectar la actividad económica del sector.

Informó que estará integrado por legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios y será coordinado por el diputado Francisco Javier Guízar Macías (PT).

Lee también Grupo Modelo anuncia inversión de 180 mdp para promover el consumo moderado de bebidas alcohólicas

Guízar Macías comentó que este grupo atenderá temas fundamentales para la microeconomía regional vinculada al mezcal, tequila, vino, bacanora, cerveza y demás destilados.

Explicó que el objetivo es lograr un equilibrio justo en toda la cadena productiva, desde el productor primario hasta el consumidor final y para ello es indispensable escuchar tanto a la industria como a las dependencias federales.

El diputado de Morena, Alberto Maldonado Chavarín informó que este grupo parlamentario impulsará formalmente un grupo de trabajo para analizar la situación del sector, escuchar a la industria y construir, junto con ella, una propuesta legislativa rumbo a la discusión fiscal de 2027, garantizando una mejor recaudación, sin mayores cargas tributarias.

Del PRI, el diputado Mario Calzada Mercado subrayó el crecimiento de la región vitivinícola en Querétaro y la necesidad de revisar el marco fiscal para fortalecer la competitividad del vino, el tequila, el mezcal y otras bebidas, así como su impacto en el turismo y el empleo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc