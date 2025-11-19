Como parte de su nueva estrategia internacional Grupo Bachoco informó que apostará por exportaciones de producto congelado de cerdo al continente africano, específicamente a la República del Congo.

En un comunicado, el grupo mexicano precisó que el aumento de su presencia internacional se dará a través del primer envío de carne de cerdo desde México hacia el país africano.

A pesar de la distancia de más de 12 mil 700 kilómetros entre ambos países, la Secretaría de Economía reportó que el comercio bilateral entre México y la República del Congo alcanzó los 2.82 millones de dólares durante la primera mitad de 2025.

Lee también Hay más profesionistas en áreas saturadas que en las carreras del futuro en México: IMCO

Esta nueva operación forma parte de la línea de negocio Bachoco Cerdo del Grupo y busca contribuir al desarrollo del sector agroalimentario mexicano para la apertura de nuevos mercados.

El envío al Congo busca posicionar a Bachoco México como referente en la exportación de proteína animal.

La empresa expresó que la exportación a África refleja la confianza internacional en la calidad de sus productos y en la capacidad operativa de la empresa para cumplir con los estándares globales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm