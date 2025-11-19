Más Información

Como parte de su nueva estrategia internacional informó que apostará por exportaciones de producto congelado de cerdo al continente africano, específicamente a la .

En un comunicado, el grupo mexicano precisó que el aumento de su presencia internacional se dará a través del primer envío de carne de cerdo desde hacia el país africano.

A pesar de la distancia de más de 12 mil 700 kilómetros entre ambos países, la Secretaría de Economía reportó que el comercio bilateral entre México y la República del Congo alcanzó los 2.82 millones de dólares durante la primera mitad de 2025.

Esta nueva operación forma parte de la línea de negocio Bachoco Cerdo del Grupo y busca contribuir al desarrollo del sector agroalimentario mexicano para la apertura de nuevos mercados.

El envío al Congo busca posicionar a Bachoco México como referente en la exportación de proteína animal.

La empresa expresó que la exportación a África refleja la confianza internacional en la calidad de sus productos y en la capacidad operativa de la empresa para cumplir con los estándares globales.

