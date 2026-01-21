Al comparecer ante el Congreso de Veracruz, la fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre informó que se da atención a victimas de violencia de género, búsqueda de personas, desaparición forzada, justicia para adolescentes, mediación penal y mecanismos alternativos de solución de controversias.

Ante diputados locales, precisó que al interior de dicho organismo se implementaron acciones de actualización, capacitación y certificación en derechos humanos, así como de investigación policial, criminalística, medicina y genética forense, cadena de custodia, litigación, técnicas de interrogatorio, uso de la fuerza e inteligencia policial.

La funcionaria estatal, reveló que durante el último año cumplimentaron 264 órdenes de aprehensión en contra de personas señaladas de diversos delitos; y a la par 489 vinculaciones a proceso y 225 sentencias condenatorias.

Detalló que la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas atendió a más de 98 mil usuarias e inició más de 18 mil carpetas de investigación por violencia familiar, sexual, de género, contra la niñez, la familia y la trata de personas.

Además, destacó que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, en sus cuatro coordinaciones, dio asesoría jurídica, acompañamiento, gestión de crisis y apoyo a más de tres mil 200 personas en investigaciones relacionadas con secuestro.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre informó las diversas atenciones a que se atención a victimas (21/01/2026). Foto: Especial

En ese sentido, expuso que fueron liberadas 30 víctimas y obtenidas 53 sentencias condenatorias contra 128 personas, con penas que van de 50 hasta 140 años de prisión.

Reportó también la atención a 47 casos de extorsión directa, la detención de 49 personas y la inhabilitación de más de cuatro mil 700 líneas telefónicas utilizadas para este delito.

Jiménez Aguirre dijo que en Veracruz existe voluntad para establecer un nuevo paradigma en la procuración de justicia y pasar de una promesa a la realidad.

Recordó que hace poco más de un mes fue designada como titular de la Fiscalía General del Estado, por lo que de inmediato implementó un programa de trabajo sustentado en tres ejes estratégicos: modernización institucional, optimización de la operatividad y coordinación interinstitucional.

Al cierre del ejercicio 2025, indicó que fueron capacitadas 14 mil 135 personas servidoras públicas; en tanto, el Centro de Evaluación y Control de Confianza, valoró a más de dos mil 300 personas y otorgó 713 certificados a policías de Investigación.

En materia de derechos fundamentales, contrario a la anterior ad ministración, expuso que se atendieron y aceptaron diversas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el organismo local.

“Cuando el trabajo se hace con convicción, responsabilidad y profesionalismo, la justicia deja de ser una promesa y se convierte en una realidad”, dijo.

