Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Salud de Morelos confirmó la detección de tres casos importados de en el municipio de Tlaltizapán, sur del estado, con lo que suman seis casos en este arranque de año.

Los casos corresponden a un menor de cinco años, su hermana de dos años y otra menor de dos años de edad, quienes fueron detectados en el albergue de jornaleros agrícolas del municipio.

Los pacientes ya presentaban síntomas al momento de su llegada a Morelos, lo que confirma que se trata de casos importados. Todos provienen de Amatenango, Chiapas, viajaron de manera conjunta y no contaban con , sin evidencia de contagio local, informó el sector Salud.

Con la creciente del número de casos, el gobierno de Morelos informó que el personal de salud mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica, búsqueda intencionada y seguimiento de contactos, conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, reforzó las actividades de orientación y vacunación en la zona, con especial énfasis en niñas, niños y personas que no cuentan con esquemas completos.

La Secretaría de Salud reiteró que la vacunación es una medida segura y eficaz para prevenir el sarampión y proteger la salud individual y colectiva.

