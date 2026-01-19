El brote de sarampión en México, que surgió en febrero de 2025 con los primeros casos importados, ha registrado 7 mil 131 casos confirmados, hasta el 18 de enero, de acuerdo al Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática.

El registro también ha contabilizado 24 defunciones por sarampión, 21 de éstas en Chihuahua y una en Jalisco. Dichas entidades también encabezan la lista de contagios: Chihuahua (4 mil 495), Jalisco (1020), Chiapas (430), Michoacán (261) y Guerrero (248).

Los casos se distribuyen en los 32 estados y en 252 municipios; y el grupo etario más afectado es el de niños de 1 a 4 años de edad, con 1 mil 089 casos registrados; seguido por el grupo de 5 a 9 años, con 830 casos.

Y en el caso de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (Sarampión, Rubéola, Exantema Súbito, Escarlatina, Erisipela y Mononucleosis Infecciosa entre otras), se han registrado 17 mil 267 casos en el mismo periodo.

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que mantiene bajo monitoreo permanente el comportamiento epidemiológico del sarampión, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes.

“El incremento de casos de sarampión registrado durante 2025 se presenta en un contexto de resurgimiento regional de la enfermedad en el continente americano, fenómeno documentado y alertado oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países”, señaló la dependencia.

Añadió que durante 2025 y las primeras semanas del 2026, se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional, priorizando a niñas, niños y población susceptible.

Personas han asistido a los módulos de vacunación contra el sarampión, influenza, tétanos y neumococo en estaciones del Metro. Foto: de MARIO JASSO. CUARTOSCURO

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que durante 2025 y las primeras semanas del 2026 se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional, priorizando a niñas, niños y población susceptible, tanto en la vacunación regular como en las estrategias de respuesta rápida ante brotes.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación y los cuadros graves y defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados.

Aunado a ello, detalló que el incremento de casos de sarampión registrado durante 2025 se presentó en un contexto de resurgimiento regional de la enfermedad en el continente americano, fenómeno documentado y alertado oportunamente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y por autoridades sanitarias de diversos países.

En ese sentido, destacó que en México el comportamiento epidemiológico del sarampión se mantiene bajo monitoreo permanente a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, “lo que permite la detección oportuna de casos, su confirmación por laboratorio y la identificación de genotipos circulantes, en cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de vigilancia sanitaria”.

Además, recordó que desde la detección del primer caso importado el 14 de febrero de 2025, en una menor de edad sin antecedente vacunal en el estado de Chihuahua, la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos internacionales de contención.

Estos incluyeron la aplicación de cercos epidemiológicos, con vacunación en 25 manzanas alrededor de cada caso, así como búsqueda activa de casos; intensificación de la vacunación para asegurar esquemas completos; ampliación de la edad de vacunación hasta los 49 años, con énfasis en jornaleros agrícolas con alta movilidad; coordinación permanente con las entidades federativas, especialmente en los estados con mayor incidencia; y despliegue de Equipos de Respuesta Rápida en todo el país, con sesiones continuas de los Consejos Estatales de Vacunación y visitas domiciliarias para la aplicación inmediata de cercos vacunales.

Así como también el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional; la puesta en marcha, durante 2025, de las Semanas Nacionales de

Vacunación y de la Semana Nacional de Salud Pública; implementación de una campaña nacional de comunicación en radio, televisión, redes sociales y medios impresos; y trabajo coordinado con la OPS y otros organismos internacionales.

Ante ello, la dependencia hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y acudir a las unidades médicas para completar los esquemas de vacunación y recordó que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y altamente efectiva.

“La Secretaría de Salud reitera que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión, y reafirma su compromiso de contener la transmisión, reducir complicaciones y evitar defunciones, con prioridad en los grupos más vulnerables”, dijo.

