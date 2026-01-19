La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las acciones emprendidas por el Gobierno de México contra el huachicol han tenido un impacto directo tanto en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) como en la venta de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de los privados autorizados para la comercialización de combustibles.

En conferencia, la Mandataria explicó que, tras los operativos realizados a partir de mediados del año pasado, se registró un incremento en las ventas de gasolinas, luego de un periodo en el que estas habían disminuido, particularmente en el caso de Pemex.

Sheinbaum adelantó que en una próxima presentación de Pemex —la cual fue reprogramada debido a la revisión de algunos temas— se dará a conocer con detalle el comportamiento de las ventas de combustibles, así como los resultados derivados de los operativos contra el robo y contrabando de hidrocarburos.

Indicó que en dicho informe también se incluirá información sobre el combustible recuperado mediante incautaciones, entre ellas las realizadas en buques, así como datos relacionados con aseguramientos efectuados en marzo del año pasado en Tamaulipas, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo de grandes volúmenes de combustible.

La presidenta aclaró que, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detecta irregularidades, da aviso tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instancias que mantienen abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con este delito.

“Todavía la Fiscalía General de la República tiene muchas investigaciones abiertas, en particular sobre este tema y otros relacionados con combustible incautado. Espero que muy pronto ya den resultados”, subrayó.

Sheinbaum añadió que será la Secretaría de Seguridad la que dé a conocer información detallada sobre estos casos en los próximos días, posiblemente durante una gira de trabajo.

