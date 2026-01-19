Luego de ser cuestionada sobre versiones que apuntan a la existencia de al menos cinco familias que apoyan a Los Chapitos, célula criminal del Cártel de Sinaloa, en la producción de fentanilo y metanfetamina tal como lo publicó EL UNIVERSAL, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los resultados de la estrategia de seguridad, particularmente en la disminución de homicidios dolosos y el aumento en las incautaciones de fentanilo en territorio nacional.

Durante su conferencia, la Mandataria subrayó que uno de los indicadores más relevantes es la reducción de la violencia letal en el país, así como el debilitamiento de las redes de tráfico de drogas sintéticas.

“Son dos resultados que comenté que son muy importantes y contundentes. La disminución del 40 por ciento en los homicidios dolosos desde que llegamos a la fecha”, afirmó al referirse a las cifras acumuladas de su administración.

Sheinbaum explicó que este descenso se refleja en las gráficas comparativas de homicidio doloso entre sexenios y precisó que, al comparar el periodo de enero 2006 a diciembre de 2025, la reducción es de alrededor del 30 por ciento, mientras que el promedio diario se ubica en 64 homicidios, un nivel similar al registrado entre 2009 y 2010, cuando la tendencia comenzaba a incrementarse.

En cuanto al combate al fentanilo, la Presidenta destacó que las incautaciones de esta droga al otro lado de la frontera con Estados Unidos se han reducido a la mitad, lo que, dijo, es un reflejo del incremento de los aseguramientos realizados por las autoridades mexicanas.

“La incautación de fentanilo del otro lado de la frontera se ha reducido a la mitad. Eso quiere decir que ha aumentado la incautación de fentanilo en México”, sostuvo.

Sin referirse de manera directa a los nombres o estructuras familiares señaladas, Sheinbaum enfatizó que los resultados muestran una tendencia a la baja tanto en la violencia como en el tráfico de drogas sintéticas, derivado de los operativos y acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad.

