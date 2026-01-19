Más Información

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

Que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento: Sheinbaum; responsables de la técnica fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Luego de ser cuestionada sobre versiones que apuntan a la existencia de al menos cinco familias que apoyan a , célula criminal del Cártel de Sinaloa, en la producción de fentanilo y metanfetamina tal como lo publicó , la presidenta destacó los resultados de la estrategia de seguridad, particularmente en la disminución de homicidios dolosos y el aumento en las incautaciones de fentanilo en territorio nacional.

Durante su conferencia, la Mandataria subrayó que uno de los indicadores más relevantes es la reducción de la violencia letal en el país, así como el debilitamiento de las redes de .

“Son dos resultados que comenté que son muy importantes y contundentes. La disminución del 40 por ciento en los homicidios dolosos desde que llegamos a la fecha”, afirmó al referirse a las cifras acumuladas de su administración.

Sheinbaum explicó que este descenso se refleja en las gráficas comparativas de homicidio doloso entre sexenios y precisó que, al comparar el periodo de enero 2006 a diciembre de 2025, la reducción es de alrededor del 30 por ciento, mientras que el promedio diario se ubica en 64 homicidios, un nivel similar al registrado entre 2009 y 2010, cuando la tendencia comenzaba a incrementarse.

En cuanto al combate al fentanilo, la Presidenta destacó que las incautaciones de esta droga al otro lado de la se han reducido a la mitad, lo que, dijo, es un reflejo del incremento de los aseguramientos realizados por las autoridades mexicanas.

“La incautación de fentanilo del otro lado de la frontera se ha reducido a la mitad. Eso quiere decir que ha aumentado la incautación de fentanilo en México”, sostuvo.

Sin referirse de manera directa a los nombres o estructuras familiares señaladas, Sheinbaum enfatizó que los resultados muestran una tendencia a la baja tanto en la violencia como en el tráfico de drogas sintéticas, derivado de los operativos y acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad.

