Más Información

Cinco familias que lavan para Los Chapitos

Cinco familias que lavan para Los Chapitos

MC pide explicación por avión militar de EU que aterrizó en Toluca; senado no ha autorizado ingreso de tropas, advierte

MC pide explicación por avión militar de EU que aterrizó en Toluca; senado no ha autorizado ingreso de tropas, advierte

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

Invierte Pemex 66% más en exploración a través de fracking

Invierte Pemex 66% más en exploración a través de fracking

Eliminar pluris, el riesgo de acabar a la oposición

Eliminar pluris, el riesgo de acabar a la oposición

Pagaron 3.4 mdp por blindar Palacio ante marcha de Generación Z

Pagaron 3.4 mdp por blindar Palacio ante marcha de Generación Z

Durante 2025 se recaudaron 6.045 billones de pesos, lo que representa 487 mil millones de pesos más que en 2024, es decir, un incremento de 4.8%, informó Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria ().

En conferencia de prensa, detalló que desde 2019, dichos ingresos han aumentado entre 350 y 450 mil millones de pesos por año, pero el año pasado incrementaron en casi 500 mil millones de pesos.

“Del 19 al 25, los crecimientos se han mantenido entre 350 y 450; este año ya casi 500 mil millones de pesos más”, refirió, en .

Lee también

Añadió que la recaudación de aduanas, específicamente lo que se cobra en IVE, IEPS y los impuesto generales de importación, se obtuvieron 5 mil 351 millones 680 mil pesos.

“En relación con el año pasado, aduanas recaudó 246 mil millones más, y en términos reales es el 16%”, detalló el funcionario.

Por su parte, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, informó sobre el documento “Mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoria”, publicado el pasado 5 de enero.

Lee también

Dijo que sólo se aplicará una auditoria por contribuyente en caso de incumplir con el pago de impuestos, sólo se revisará una muestra de las partidas a revisión y se garantizará la misma aplicación de criterios en todas las oficinas del país.

“Los tiempos de devolución para personas se realizarán promedio en cinco días hábiles, y para empresas en 30 días hábiles en promedio, el plazo legal, vale la pena mencionarles, es de 40 días hábiles”, explicó.

Edgar Amador, secretario de Hacienda, durante la mañanera del 19 de enero del 2026. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL
Edgar Amador, secretario de Hacienda, durante la mañanera del 19 de enero del 2026. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Recalcó que se auditará principalmente a los contribuyentes que celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones u obtengan ingresos que no son los declarados.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]