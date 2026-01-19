Más Información

Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

Académico de la Ibero Puebla denuncia agresiones tras desaparición en Nuevo León; acusa a Guardia Nacional

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a Mary Simon, gobernadora general de Canadá; perfilan reunión con Sheinbaum

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a Mary Simon, gobernadora general de Canadá; perfilan reunión con Sheinbaum

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

General Motors de México despide a mil 900 trabajadores en Coahuila; días antes anunció millonaria inversión en el país

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

Valentino, una vida marcada por manías, pasiones e ingenio; curiosidades sobre el diseñador

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum, abierta a investigar a hijo de AMLO por Interoceánico; responsables técnicos fueron los ingenieros, dice

El Gobierno de México informó que el (TIMT) “El Insurgente”, que se construye a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), está por concluir la fase final de pruebas dinámicas y estáticas en el .

A través de un comunicado, detalló que las pruebas dinámicas consisten en la circulación del tren a velocidad y con carga, mientras que las pruebas estáticas requieren el uso de mil 300 costales de arena de 50 kilogramos cada uno para simular el peso de pasajeros a bordo.

Indicó que, las pruebas estáticas se realizan durante un lapso de 16 horas, mientras que las dinámicas se llevan a cabo en ocho horas; en ambos casos se utilizan cuatro trenes acoplados en dos convoyes.

Tren Interurbano está por concluir pruebas finales en el tramo Santa Fe–Observatorio (19/01/2026). Foto: Especial
Tren Interurbano está por concluir pruebas finales en el tramo Santa Fe–Observatorio (19/01/2026). Foto: Especial

Lee también

Explicó que estos ejercicios se desarrollan sobre el viaducto elevado y el Puente Atirantado entre las estaciones Santa Fe y Vasco de Quiroga.

Mencionó que actualmente el tren transporta en promedio 22 mil personas al día en el tramo Zinacantepec–Santa Fe y que, una vez concluido el proyecto, beneficiará a más de 100 mil usuarios diarios, con un tiempo de recorrido menor a 60 minutos.

“El Insurgente” contará con siete estaciones en su recorrido total: dos terminales y cinco intermedias; en la Ciudad de México estarán ubicadas las estaciones Observatorio, Vasco de Quiroga y Santa Fe, mientras que en el Estado de México se localizarán Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec.

Lee también

Además, detalló que en la estación Vasco de Quiroga el tren conectará con la Línea 3 del Cablebús (Vasco de Quiroga–Los Pinos/Constituyentes), lo que permitirá llegar de manera directa a la zona de Chapultepec y Paseo de la Reforma sin necesidad de recorrer la terminal Observatorio; la estación Observatorio se integrará con la nueva Línea 1 del Metro (Observatorio–Pantitlán) y la Línea 12 del Metro (Observatorio–Tláhuac), que continúa en proceso de construcción.

publicó el pasado 17 de diciembre de 2025 que acudió a las pruebas dinámicas y estáticas del Tren Interurbano México–Toluca “El Insurgente”; durante los ensayos, indicó que se evalúa el funcionamiento del viaducto al paso de convoyes acoplados y cargados con costales de arena que simulan el peso de los pasajeros.

Tren Interurbano está por concluir pruebas finales en el tramo Santa Fe–Observatorio (19/01/2026). Foto: Especial
Tren Interurbano está por concluir pruebas finales en el tramo Santa Fe–Observatorio (19/01/2026). Foto: Especial

Lee también

En entrevista, el director de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, señaló que el objetivo es concluir las pruebas en los últimos días de enero para dar paso a la apertura comercial, al tiempo que aseguró que la obra civil ya está terminada y que las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio se encuentran en proceso de acabados.

“Estamos posicionando el tren ahorita en un momento sin carga para que hagan las mediciones topográficas. Posteriormente, pasaremos el tren sobre el viaducto prefabricado para poder medir nuevamente y verificar las deformaciones. El límite de la norma marca 2 milímetros. Hemos tenido marcas de 0.2, 0.3, que estamos muy dentro de la norma”, aseguró Guillermo Alejandro Almaraz, coordinador de pruebas y material rodante de la empresa Sener.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]