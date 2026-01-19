Para evitar accidentes por fugas de gas en viviendas de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, arrancó la entrega gratuita de 10 mil detectores de esta sustancia, en unidades habitacionales de la capital.

Se trata de un dispositivo con sensores que analizan la composición del aire y detectan cambios anormales que puedan representar un peligro; tras detectar esta sustancia, el aparato emite una alarma sonora que alerta a la población.

Tras advertir que en la CDMX se registran en promedio 11 incidentes por fuga de gas al día, Brugada Molina aseveró que estos detectores previenen a la población ante tres “grandes riesgos”. En primer lugar, dijo detectan acumulación de gases inflamables, por ejemplo, provenientes de la estufa; detectan gases tóxicos como el monóxido de carbono; y, en tercer lugar, detectan si hay reducción en los niveles de oxígeno en el ambiente, debido a la presencia de otros gases, lo que ayuda a prevenir casos de asfixia.

Desde la Unidad Habitacional Torres Coyoacán, en San Francisco Culhuacán de la Magdalena, Brugada Molina detalló que es posible evitar tragedias “si todos prevenimos”.

“Queremos garantizar que en esta ciudad la población está preparada; podemos tener alertas, pero si la gente no está preparada en protección civil es muy difícil salir adelante”, dijo.

Ante esto, convocó a los habitantes de las unidades habitaciones de la CDMX a capacitarse para prevenir situaciones de riesgo; afirmó que si bien el Gobierno capitalino entregará detectores gratuitos, la población también puede adquirirlos por su cuenta, pues el costo ronda los 500 pesos.

¿Dónde colocar los detectores de gas?

Al encabezar la entrega de los dispositivos, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, dio a conocer algunas recomendaciones para su colocación:

Instalar los detectores en cada nivel de la casa o departamento; uno por cada nivel.

Colocar dentro y fuera de las habitaciones, en corredores y pasillos.

Si se coloca en el techo, debe estar centrado y no pegado a la pared.

Si se coloca en la pared debe estar a 10 o 20 centímetros del techo.

Evitar colocarlos dentro de cocinas o baños porque los humos y vapores pueden activar el detector y generar una falsa alarma.

Para detectar fugas de gas provenientes de la cocina, el detector debe estar fuera (de la cocina) pero en proximidad.



