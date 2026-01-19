El edificio de Paseos de Taxqueña que resultó dañado a causa de una explosión por acumulación de gas, ocurrida el pasado 9 de enero, será rehabilitado a partir de marzo, y los trabajos demorarán de seis a ocho meses, anunció el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini.

Para esta rehabilitación el Gobierno de la Ciudad de México hará una inversión de 18 millones de pesos.

El secretario de Vivienda destacó que tras la explosión se hicieron dos apuntalamientos: uno de emergencia que se hizo en 40 minutos, y otro más de refuerzo, para evitar más afectaciones al edificio.

A 10 días de la explosión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó un recorrido por el inmueble dañado, tras lo cual aseveró que la administración capitalina se encargará de pagar los 18 millones que costará la rehabilitación; mientras que a los vecinos les tocará reponer sus enseres y muebles dañados.

“Es un acto de gobierno de solidaridad a la población, sabemos que es el momento que tenemos que actuar, tenemos que apoyar, venimos el día de hoy a decir que no están solos”, dijo ante vecinas y vecinos afectados.

Advirtió que el edificio es inhabitable, por lo que requiere de una rehabilitación estructural, de acuerdo con el dictamen que hizo la Secretaría de Vivienda, y adelantó que ya se está realizando el proyecto ejecutivo para su rehabilitación, por lo que se prevé que los trabajos inicien en marzo.

“Ahorita están haciendo el proyecto técnico, el proyecto ejecutivo para iniciar la rehabilitación; y va a tardar entre seis y ocho meses, vamos a pedir que sea lo más pronto posible, nunca saltándose nada de lo que sea necesario”, dijo.

