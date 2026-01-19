Más Información

Esta es la red de lavado de "Los Chapitos"; hay cinco familias

Muere el diseñador Valentino Garavani; tenía 93 años

Que se investigue a hijo de AMLO por descarrilamiento: Sheinbaum; responsables de la técnica fueron los ingenieros, dice

Sheinbaum explica presencia de avión Hércules de EU en México; descarta ingreso de tropas

Trump liga Groenlandia a no haber recibido el Nobel; "ya no me siento obligado a pensar en la paz"

Avión militar de EU que aterrizó en Toluca fue autorizado, señala Gabinete de Seguridad; está relacionado con actividades de capacitación, dice

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, respondió a la presidenta que quienes defienden la libertad siempre van a levantar la voz; mientras que quienes defienden dictaduras, siempre van a querer callar esas voces.

Y es que, durante la mañanera de esta lunes, Sheinbaum Pardo aseguró que el alcalde panista quiere llamar la atención con su solicitud de reubicar las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de la Miguel Hidalgo.

Ante esto, Tabe señaló que la indiferencia frente al injusticia es complicidad, y que hay quienes defienden dictaduras y hay quienes “defendemos la libertad, la democracia y a los pueblos”.

“No podemos ser indiferentes frente a los abusos de autoridad. Hay quienes se han dedicado a defender el gobierno de y hay quienes nos hemos pronunciado en contra de las dictaduras; y claro que conozco de política exterior, por eso se lo solicito a la Secretaría de Relaciones Exteriores y si el Gobierno de México defiende dictaduras, está bien”, expuso durante la instalación del Comité Miguel Hidalgo rumbo a la Copa del Mundo.

Y añadió: “No pedimos que lo saquen del país, que lo conveniente es que sean declarados gobiernos non gratos, pedimos que los reubiquen y si hay alcaldías que abrazan dictaduras, pues que los abracen, no tenemos inconvenientes. Lo que sí es que yo sí me declaro un convencido de que la libertad, los derechos y la democracia se defienden… la indiferencia es la complicidad que garantiza que se perpetúen; entonces, yo lo único que diría es que quienes defendemos la libertad levantamos la voz y quienes defienden las dictaduras las quieren callar”.

