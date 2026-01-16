Más Información
Un nuevo vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó el viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero tras la incursión militar que derrocó y capturó a Nicolás Maduro.
El 3 de enero fuerzas estadounidenses bombardearon la capital en una incursión en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados. Ambos se enfrentan a la justicia en Nueva York por narcotráfico.
Se trata del primer avión de bandera estadounidense con migrantes a bordo en volar al país tras el ataque militar del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país.
La aeronave salió desde Phoenix, Arizona, y aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, cerca de las 10.30 locales (14H30 GMT), constató la AFP.
Lee también Venezuela libera a varios presos extranjeros; son ciudadanos de 7 países
Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países cuando estaba Maduro en el poder.
Aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos arribaron regularmente durante todo el año pasado pese al despliegue militar que ordenó Trump en el Caribe desde agosto.
Caracas había denunciado a mediados de diciembre que Estados Unidos había suspendido "de manera unilateral" un vuelo con migrantes deportados.
