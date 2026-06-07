La época mundialista se acerca y la emoción de ver los partidos con amigos y familia también. Por eso, te compartimos estas opciones de restaurantes para pasar momentos únicos con amigos mientras eres testigo de los partidos del Mundial 2026. Además obtén descuentos exclusivos con Club EL UNIVERSAL.

Wingstop

Este restaurante, con más de 20 años de experiencia, tiene su origen en Garland, Texas. Ofrece ensaladas, tiras de pollo, boneless, papas y más especialidades. Wingstop es una gran opción para los amantes del futbol, ya que cuentan con pantallas donde podrás ver los partidos del mundial 2026 mientras degustas platillos deliciosos.

Obtén un 15% de descuento en tu consumo al presentar tu tarjeta virtual de Club EL UNIVERSAL en varias sucursales del país. Revisa términos y condiciones.

Lee también Álbum del mundial 2026 en preventa; así lo puedes conseguir a precio especial

Criminal Wings

Criminal Wings es un snack bar con temática carcelaria que ofrece un menú variado de comida americana. En su carta podrás encontrar alitas con varias salsas para elegir, ensaladas, costillas de elote y bebidas preparadas con y sin alcohol. Además, es un lugar ideal para disfrutar con amigos y familia los partidos mundialistas.

Visita alguna de sus sucursales en Ciudad de México ubicadas en la colonia Condesa, Del Valle y alcaldías Tlalpan e Iztapalapa y obtén un 20% de descuento en tu cuenta total al presentar tu tarjeta virtual de Club EL UNIVERSAL. Revisa términos y condiciones.

La Cervecería de Barrio

Si buscas una opción de comida diferente a la americana para probar durante los encuentros futboleros, La Cervecería del Barrio te ofrece un menú de mariscos que no decepciona. En este restaurante con opciones del mar puedes encontrar variedad de ceviches, lasagna de mariscos, tacos estilo Baja California y, si prefieres otro tipo de proteína, puedes elegir la deliciosa hamburguesa de sirloin o la torta de arrachera.

Lee también ¿Comer en restaurantes y ahorrar al mismo tiempo?: descuentos en Vips, Chili's, Burger King, Italianni's y P.F. Chang's

Cuenta con 17 sucursales en CDMX y EDOMEX con una atmósfera familiar por las mañanas y tardes, y durante las noches el ambiente se torna perfecto para celebrar con amigos.

Recibe un 15% de descuento en tu cuenta total presentando tu tarjeta virtual de Club EL UNIVERSAL. Revisa términos y condiciones.

¿Cómo obtener descuentos con Club EL UNIVERSAL?

Ingresa a tu perfil personal en Club EL UNIVERSAL y da clic en la esquina superior derecha para visualizar tu tarjeta virtual, la cual deberás presentar en el establecimiento de tu elección para hacer uso de tu descuento.

Para acceder a estos y otros descuentos en gastronomía, entretenimiento, salud , belleza y más, suscríbete a Club EL UNIVERSAL y descubre que tu suscripción se paga sola.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Accede a eventos exclusivos .

Disfruta del contenido especial en la Sala Plus .

Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL .

. Da clic aquí y sácale el máximo provecho a tu suscripción.