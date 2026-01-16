Las autoridades de República Checa confirmaron este viernes la puesta en libertad de Jan Darmovzal, ciudadano nacional que permanecía preso en Venezuela, al tiempo que informó que fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

En rueda de prensa en Praga, el primer ministro checo, Andrej Babis, y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, confirmaron la liberación de Darmovzal "tras varias semanas de intensas negociaciones", y han explicado que un avión checo ha sido movilizado para repatriarlo.

Lee también Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EU; busca "generar confianza", reportan

"Fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos", ha indicado el titular de Exteriores checo.

Las autoridades venezolanas detuvieron a Darmovzal en septiembre de 2024, alegando que planeaba participar en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y derrocar al Gobierno.

El Ejecutivo de Delcy Rodríguez informó de la puesta en libertad de 116 presos que permanecían detenidos en cárceles venezolanas, unas cifras que las organizaciones civiles reducen ostensiblemente.

Lee también María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice

En el caso de la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, contabilizan 76 "presos políticos" liberados, mientras que el último balance de Foro Penal eleva a 84 las excarcelaciones desde la semana pasada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc