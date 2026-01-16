Más Información
Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones
Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EU; busca "generar confianza", reportan
Mundial 2026: Edomex reforzará seguridad con IA rumbo a la Copa del Mundo; así funcionaría el esquema
Presión de Estados Unidos a México por fentanilo responde a cálculo electoral; expertos llaman a no desestimar presiones
Operativo Enjambre deja 18 sentencias y 60 detenidos; Edomex, ejemplo de coordinación efectiva: Harfuch
México y Francia revisan traslados de Códices Azcatitlán y Boturini; preparan conmemoración del bicentenario de relaciones
María Corina Machado espera ser presidenta de Venezuela "en el momento adecuado"; convertirá al país en "tierra de gracia", dice
Las autoridades de República Checa confirmaron este viernes la puesta en libertad de Jan Darmovzal, ciudadano nacional que permanecía preso en Venezuela, al tiempo que informó que fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.
En rueda de prensa en Praga, el primer ministro checo, Andrej Babis, y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, confirmaron la liberación de Darmovzal "tras varias semanas de intensas negociaciones", y han explicado que un avión checo ha sido movilizado para repatriarlo.
"Fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos", ha indicado el titular de Exteriores checo.
Las autoridades venezolanas detuvieron a Darmovzal en septiembre de 2024, alegando que planeaba participar en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y derrocar al Gobierno.
El Ejecutivo de Delcy Rodríguez informó de la puesta en libertad de 116 presos que permanecían detenidos en cárceles venezolanas, unas cifras que las organizaciones civiles reducen ostensiblemente.
En el caso de la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, contabilizan 76 "presos políticos" liberados, mientras que el último balance de Foro Penal eleva a 84 las excarcelaciones desde la semana pasada.
