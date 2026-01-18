El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reubicar las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera del territorio de la demarcación, ya que representan dictaduras que han oprimido a su pueblo, han callado voces, encarcelado inocentes y han abusado del poder, situación a la que no se puede ser indiferente.

“No podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, dictaduras que han abusado del poder”, dijo.

Sostuvo que hasta que esos países tengan gobiernos legítimos, electos por su gente, en donde se respete la libertad y se liberen a los presos políticos, entonces esos gobiernos sí serán bienvenidos.

Precisó que no se puede normalizar la injusticia, por lo que como “Bastión de la Libertad”, la alcaldía Miguel Hidalgo no será omisa a lo que está pasando en el mundo.

“Mientras sea alcalde en Miguel Hidalgo no abrazamos criminales, no respaldamos abusos y no guardamos silencio frente a la injusticia y el abuso del poder”, apuntó.

El alcalde de Miguel Hidalgo, externó su solidaridad y deber cívico con los pueblos venezolano, cubano y nicaragüense y dijo que seguirá insistiendo porque las libertades sean respetadas.

“Tal vez esto sea una solicitud que no cambie nada, pero sí dejar algo muy claro. Aquí defendemos la democracia, aquí defendemos la libertad y aquí defendemos la dignidad humana, porque recuerden que el silencio frente al injusticia es complicidad”, puntualizó.

