Detienen a autor material de doble feminicidio en Acapulco; también arrestan a cómplice que lo ayudo a ocultarse

Autoridades federales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”, autor material de un doble feminicidio ocurrido el 12 de enero, en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

Eric Antonio “N”, contaba con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad directa en los hechos. Fue detenido la tarde del sábado 17 de enero y este domingo en la mañana fue ingresado al Penal de Cuautitlán, Estado de México.

También fue arrestado Alejandro "N", quien lo auxilió a ocultarse y de acuerdo a las investigaciones tienen una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor en 2022 en Cuautitlán.

El gabinete de Seguridad informó que como parte del seguimiento a las investigaciones, los efectivos realizaron labores de gabinete y campo, lo que permitió identificar un domicilio en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde se ocultaba Eric Antonio “N”.

Con la información obtenida, se implementó un dispositivo de seguridad coordinado con las fiscalías estatales.

En ese operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar).

También Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

El gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones refrendan el compromiso de las instituciones de seguridad para garantizar justicia a las víctimas y evitar que estos hechos queden impunes.

