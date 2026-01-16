Más Información

El almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán fue designado Subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios, una oficina creada por la Secretaría de Marina () en diciembre del año pasado para coordinar y garantizar las operaciones en el sector.

En ceremonia realizada este viernes en la sede de la Semar, en la, Toledo Guzmán asumió el nombramiento realizado por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

El almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán dejó la Contraloría General de la Semar para asumir la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios.

En el lugar de Toledo Guzmán, Morales Ángeles designó al almirante Carlos Eduardo L Eglise Escamilla, quien estaba como Comandante de la Octava Región Naval con sede en el puerto de .

“Hoy damos un paso importante para el Sector Marítimo-Portuario, con el nombramiento formal de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios; pilar estratégico, establecido en el Reglamento Interior de nuestra Institución”, destacó la Secretaría de Marina.

El Subsecretario de Asuntos Marítimos y Portuarios, almirante Gerardo de Jesús Toledo Guzmán tendrá a su cargo la Unidad de la Autoridad Marítima Nacional, como brazo operativo, y la Unidad de Puertos y Marina Mercante, encargada de la normativa y políticas públicas del sector mercante.

