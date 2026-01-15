En dos acciones, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron en Guerrero inmuebles empleados para la elaboración de distintos tipos de drogas sintéticas.

De acuerdo con las investigaciones, existen indicios que vinculan estas actividades con Inés Omar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel Aispuro.

Los navales hallaron una bodega en un poblado del municipio de Petatlán con aproximadamente 24 mil 920 litros y 12 mil 200 kilos de sustancias químicas, que fueron inhabilitados en el sitio, así como un campamento empleado para la producción de drogas sintéticas.

Semar desmantela en Guerrero laboratorio clandestino. Foto: Especial

En la zona se detectó capacidad para la producción simultánea de metanfetaminas, sustancias de diseño conocidas como “Tusi” y opioides sintéticos.

Esto resulta relevante frente a otros laboratorios clandestinos especializados en una sola sustancia. La afectación económica es de alrededor de 30 millones de pesos.

Semar desmantela en Guerrero laboratorio clandestino. Foto: Especial

Posteriormente, localizaron y desmantelaron un campamento clandestino donde se encontraron vehículos, armamento, municiones, ropa, calzado táctico y material diverso.

Semar desmantela en Guerrero laboratorio clandestino. Foto: Especial

Los navales realizaron la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público, quien integra las carpetas de investigación de los casos.

En estas acciones también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Las instituciones del gabinete de Seguridad reiteraron la cooperación interinstitucional, la investigación y la inteligencia.

También su compromiso de localizar e inhabilitar laboratorios y zonas de concentración para la elaboración de drogas sintéticas en el país y evitar que estas sustancias lleguen a las calles.

