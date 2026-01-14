El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que el organismo ha contratado 319 mil viviendas como parte del programa de Vivienda para el Bienestar, lo que representa 27% de la meta sexenal de 1.2 millones de viviendas.

Detalló que al cierre de 2024 se habían contratado 311 mil viviendas, a las que se sumaron 8 mil más en enero de 2025, pese a que el programa inició formalmente en abril tras la reforma legal del instituto.

Para este 2026, el Infonavit tiene una meta de 396 mil viviendas contratadas, cifra que, de alcanzarse, permitiría cerrar con cerca de 700 mil viviendas, quedando alrededor de 500 mil para el periodo 2027–2030.

Lee también Sedatu presenta avances de Vivienda para el Bienestar; alcanzan 393 mil viviendas en 2025

Romero Oropeza destacó que los estados con mayor número de viviendas contratadas son Veracruz (40 mil), Tamaulipas (37 mil), Quintana Roo (31 mil), Yucatán y Tabasco, con cerca de 30 mil cada uno. Para este año, se prevé un crecimiento significativo en entidades como Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo y Baja California.

Uno de los cambios más relevantes, subrayó, es la simplificación total de los requisitos para acceder a un crédito.

Señaló que se eliminó el sistema de puntos y decenas de trámites, por lo que hoy casi todos los derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos y no cuentan con crédito hipotecario vigente pueden acceder a un financiamiento.

Añadió que el monto del crédito otorgado a este sector es, en promedio, de 600 mil pesos, equivalente al costo de la vivienda, lo que permite a las familias adquirir casa propia sin necesidad de endeudamiento adicional.

De las viviendas ya entregadas, 85% corresponde a personas con ingresos de entre uno y 1.5 salarios mínimos.

Sobre la reestructuración total de 4 millones 856 mil créditos considerados impagables, que anteriormente se incrementaban por ajustes ligados al salario mínimo, Romero Oropeza informó que al 31 de diciembre pasado estos créditos quedaron completamente saneados: 261 mil fueron liquidados, 1.1 millones recibieron reducciones inmediatas de saldo y 3.4 millones obtuvieron quitas, disminución de tasas y mejores condiciones de pago.

Lee también Conavi va por 86 mil viviendas en 2026; se han entregado 100 mil mejoramientos de Vivienda para el Bienestar

Explicó que las tasas de interés se redujeron de niveles de hasta 12% a rangos de entre 3.5 y 4%, con disminuciones de saldo de hasta tres o cuatro veces, lo que permite a las familias pagar sin poner en riesgo su patrimonio.

Los beneficios pueden consultarse a través de un micrositio del Infonavit, habilitado para este fin.

Finalmente, destacó la solidez financiera del instituto, al informar que el Fondo de Vivienda pasó de 779 mil millones de pesos en 2024 a 892 mil millones de pesos, y que, sumando los recursos disponibles en tesorería, el Infonavit cuenta con casi un billón de pesos para la construcción y financiamiento de vivienda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr