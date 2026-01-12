Pachuca.– Vecinos de la colonia Villas de Sahagún reiteraron su rechazo a la construcción de 410 departamentos del Programa de Vivienda del Bienestar y señalaron que se encuentra en curso un amparo legal para evitar la edificación de estas viviendas, además de que se prevé presentar otro recurso de manera colectiva.

De acuerdo con Mario Palacios, uno de los inconformes, se ha denunciado que la franja donde se pretende construir este conjunto habitacional implicaría una invasión a una reserva ecológica.

Indicó que se envió un oficio fechado el 22 de agosto de 2025 a la alcaldía, de Tepeapulco en el cual se señala que la franja ecológica donde se pretende edificar el proyecto fue establecida desde el ordenamiento territorial de Ciudad Sahagún, área en la que fueron sembrados más de cinco mil árboles con el objetivo de mitigar impactos ambientales.

Otro de los señalamientos en contra del proyecto es la proximidad con torres de alta tensión, por lo que, según los colonos, no se habrían tomado en cuenta los criterios de seguridad correspondientes a la servidumbre de paso de líneas eléctricas. Asimismo, alertaron sobre posibles afectaciones a los servicios básicos, así como problemas de seguridad.

Ante estas irregularidades, se llevó a cabo una manifestación e incluso un intento por detener los trabajos, sin que se lograra la suspensión de la obra.

Posteriormente, los vecinos acudieron a las autoridades e iniciaron dos amparos, uno de los cuales permanece vigente y está a nombre de un particular. No obstante, Palacios informó que se prepara un amparo colectivo, ya que la colonia en su conjunto se mantiene en contra de la construcción.

Aseguró que, hasta el momento, ninguna autoridad ni actuario ha procedido a clausurar la obra, por lo que reiteró que continúan las denuncias colectivas por las presuntas irregularidades del proyecto.

Finalmente, consideró que debe realizarse una investigación a fondo sobre los contratos y proyectos del Programa de Vivienda del Bienestar, al señalar que desde un inicio se advirtió entre la población una posible colusión entre autoridades municipales y estatales para beneficiar intereses económicos particulares.

Agregó que recientemente se dio a conocer que hermanos del diputado federal Ricardo Crespo habrían sido beneficiados con un contrato millonario para estas viviendas, así como ahora la entrega de contratos a familiares del secretario de Planeación, lo que, dijo, configura un posible conflicto de intereses que debe ser transparentado.

