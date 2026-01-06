Ecatepec, Méx.— En el Área Natural Protegida (ANP) Lago de Texcoco, específicamente en la zona conocida como El Caracol, en Ecatepec, se han inundado 180 hectáreas para formar un humedal que busca rescatar y conservar esta reserva ecológica, evitar invasiones irregulares y contribuir a la recarga de los mantos acuíferos de la cuenca del Valle de México.

El director del ANP Lago de Texcoco, Jorge Daniel Fonseca Cando, explicó durante un recorrido por El Caracol (800 hectáreas) y la Ciénega de San Juan, en Atenco (600 hectáreas), que este proyecto responde a más de 50 años de extracción intensiva de agua subterránea sin medidas de recarga.

“Este tipo de humedales son fundamentales para garantizar la viabilidad hídrica de la región”, afirmó.

Fonseca Cando detalló que las 180 hectáreas ya inundadas han permitido el regreso de flora y fauna nativa, especialmente aves migratorias, como patos provenientes de Estados Unidos y Canadá. En seis meses se espera consolidar hasta 400 hectáreas, para crear un ecosistema similar al de la Ciénega de San Juan, donde se registran 270 especies de aves característicos del Lago de Texcoco, parte de las más de 560 especies que alberga el ANP en total.

“En dos años, con el apoyo de las administraciones municipales actuales, podremos restaurar las 800 hectáreas completas de El Caracol”, agregó el funcionario, quien comparó la extensión del polígono con la Ciudad Universitaria de la UNAM (750 hectáreas).

Destacó que el impacto beneficiará a millones de habitantes, en particular a los más de dos millones de Ecatepec, para ofrecer espacios de recreación, mejora en la calidad de vida y acceso digno al agua.

EL UNIVERSAL publicó hace unos días que a la zona del Lago de Texcoco, donde se construiría el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) regresaron, además de flamencos, pelícanos blancos, cigüeñas, gaviotas y garzas, pero el área de El Caracol se encuentra en el nororiente de ese antiguo cuerpo de agua, donde apenas empezaron a reaparecer especies de flora y fauna.