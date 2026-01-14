Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), presentó avances del programa de Vivienda para el Bienestar, con el que en 2025 se suscribieron 393 mil 686 viviendas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 14 de enero en Palacio Nacional, Vega recordó que la meta es construir un millón 800 mil viviendas en el sexenio.

“Ya se logró alcanzar el suscribir 393 mil 686 mil viviendas en todo el país en 2025”, dijo. Esto representa que se beneficiarán a 1.4 millones de personas en 31 entidades del país, con 470 proyectos.

Además, se entregaron 420 mil apoyos, destacando 100 mil en el oriente del Estado de México para beneficiar a 1.5 millones de personas.

Sobre la certeza jurídica, se entregaron 270 mil documentos, con 970 mil personas beneficiadas. Referente a la mejora de condiciones crediticias, la titular de Sedatu indicó que se mejoraron las condiciones de 4.8 millones de personas.

Expuso que para 2026, la meta es de 400 mil viviendas para llegar al 50% de la meta sexenal. Ya hay la reserva territorial para construir 900 mil viviendas, dijo al mencionar que se busca dar certeza jurídica a 200 mil familias.

Edna Vega insistió en que las personas no caigan en fraudes porque el programa de Vivienda cuenta con trámites “muy ágiles” sin intermediarios.

Sheinbaum destaca avances de Vivienda para el Bienestar

La Presidenta aseguró que el programa de Vivienda para el Bienestar registra avances significativos y tiene como meta beneficiar a hasta 1.5 millones de familias, principalmente aquellas que perciben entre uno y dos salarios mínimos y que históricamente no han tenido acceso a una vivienda propia.

Durante su mensaje, la Mandataria explicó que el objetivo central es garantizar vivienda digna a sectores que, sin un esquema especial, quedarían excluidos del mercado inmobiliario.

"El programa permite el acceso tanto a quienes están afiliados al Infonavit como a quienes no cuentan con seguridad social, a través de la Comisión Nacional de Vivienda”, subrayó.

Sheinbaum detalló que en los próximos días se informará sobre el número de viviendas en construcción, las ya asignadas y las que estarán concluidas rumbo a 2026.

Añadió que el plan incluye un programa de escrituración, con la meta de otorgar certeza jurídica a un millón de viviendas, así como la reducción de tasas de interés en créditos, en beneficio de más de cinco millones de familias.

En conjunto, afirmó, los distintos componentes del programa permitirán que cerca de ocho millones de familias sean beneficiadas, priorizando a quienes “menos tienen y que de otra manera no tendrían acceso a una vivienda”.

