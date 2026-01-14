Más Información

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

La mañanera de Sheinbaum, 14 de enero, minuto a minuto

Desafían al ICE en Minneapolis

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Como cada mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aborda en su conferencia matutina los temas de interés público y presenta los avances en su gobierno, de la mano de los secretarios de su gabinete federal y ampliado.

Entérate de la información más relevante con datos presentados por la Presidenta de México desde Palacio Nacional.

