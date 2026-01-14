La mañanera de Sheinbaum, 14 de enero, minuto a minuto

Más Información
Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material
Como cada mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aborda en su conferencia matutina los temas de interés público y presenta los avances en su gobierno, de la mano de los secretarios de su gabinete federal y ampliado.
Entérate de la información más relevante con datos presentados por la Presidenta de México desde Palacio Nacional.
