La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno exigió a la Secretaría de Marina y a las autoridades del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) presentar denuncias penales y administrativas contra quienes, supuestamente, operaron el robo de 22 toneladas de mango ataulfo dentro del Polo de Desarrollo Tapachula II.

“El CIIT deberá elaborar un informe en el que indique el monto total de las toneladas sustraídas el 20 de mayo de 2025 y aclarar si el valor estimado de las mismas asciende a 143 mil pesos u otra cantidad.

“Así como las denuncias presentadas por el total de los frutos sustraídos, el nombre completo de los responsables del robo que fueron denunciados, especificando su cargo en caso de ser servidores públicos; quiénes eran los responsables del resguardo de los mismos”, señaló Anticorrupción.

EL UNIVERSAL dio a conocer este 12 de enero que la Marina denunció a la ingeniera agrónoma Brenda Elizabeth Meza Sandoval, hoy regidora de Morena, pero entonces funcionaria de la Secretaría de Bienestar, de haber supuestamente sustraído 22 toneladas de mango del predio adjudicado a la Semar en octubre de 2024.

Pero, en el mismo informe, autoridades se contradijeron al afirmar que el robo sólo alcanzó “entre 250 y 500 cajas de mango”.

En entrevista con esta casa editorial, la ingeniera Meza Sandoval negó rotundamente haber participado del supuesto robo y aclaró que fueron los marinos quienes finalmente hicieron uso de la cosecha, como correspondía.

Pero, en un inicio, ella —como encargada de cuidar la plantación para la Secretaría de Bienestar— no los dejó pasar por no haberse acreditado debidamente.

“Ellos lo cosecharon, ellos lo sacaron y ellos se lo llevaron. O sea, ¿en qué momento ellos pueden decir que yo me lo llevé? En ninguno. Ellos no pueden tener una foto mía sacando mango y yo sí tengo de ellos haciéndolo, y fueron parte del reporte que entregué en la zona naval, como parte de mi trabajo”, dijo la funcionaria morenista.

De acuerdo con la auditoría Captación de ingresos por ventas de bienes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Marina tenía hasta el pasado 3 de diciembre de 2025 para responder sobre las denuncias penales y administrativas que hubiera presentado por la supuesta sustracción de los mangos.

Las ganancias perdidas

En la auditoría realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se especifica que la Secretaría de Marina pensaba obtener hasta 3.6 millones de pesos por la venta de mango, contenido en 192 hectáreas de terreno y sembrado con hasta 520 toneladas.

Esa fue otra de las inconsistencias de la Marina: en una parte de su informe se asevera que son 192 hectáreas de terreno, cuando en otra se dice que son 147 hectáreas y 300 toneladas de mango.

Tras el robo de 22 toneladas, la dependencia federal cotizó una probable pérdida de 143 mil pesos, pero ya sólo proyectó ganancias por 1.4 millones de pesos por la venta de ese fruto, al calificarlo como “mango de tercera”.

Por la venta de otros productos, la Secretaría de Marina proyectó las siguientes ganancias: 1.3 toneladas de achiote, 101 mil pesos; por 914 kilos de limón, 20 mil pesos; por 10 toneladas de palma de aceite, 100 mil pesos.

“En la nota presentada en la Vigésima Tercera Sesión de la Junta de Gobierno del CIIT (…) se señaló un ingreso de entre 2 y 3.6 millones de pesos respecto a la cosecha por obtenerse en 192.8 hectáreas de mando, palma de aceite, achiote, limón, agave, café y marañón.

“El monto señalado es aproximado a la cantidad en pesos y en hectáreas que aparece en las presentaciones remitidas por Juan Manuel del Pino D’Elia, de la Secretaría de Bienestar federal”, señala el informe naval.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también exigió a la Marina que en el informe —que debió entregar el 3 e diciembre— aclarara la discrepancia entre las 192 hectáreas contempladas el 26 de marzo de 2025 y las 147 indicadas en el contrato mercantil del 30 de abril con el consignatario Carlos Enoc Rodríguez Arrieta, el particular que compró los mangos.